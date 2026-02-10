李奈映「她們的法庭」首演律師 元斌力挺陪讀劇本

鄭恩彩(左起)、李奈映、李清娥聯手伸張正義。(圖／MyVideo提供)

南韓 女神李奈映暌違3年，以話題韓劇 「榮耀：她們的法庭」回歸小螢幕。她出道28年首次演出律師，老公元斌變身最強後援，陪著李奈映一起讀劇本，鼓勵她全心投入演出。

「榮耀：她們的法庭」由李奈映、鄭恩彩、李清娥3位女神級演員，化身專為女性被害者發聲的律師團，直球迎戰權勢、輿論與揭發真相。劇集一開播便氣勢驚人，首集即刷新同時段收視紀錄，第2集收視更向上衝到全國平均3.2%，話題與討論度引爆韓劇圈，網友大讚：「第一集就讓人背脊發涼，韓國真敢拍。」

李奈映在劇中飾演擁有高知名度的「名人律師」尹羅映，既是媒體焦點人物，也是站在風暴最前線的發聲者。談及回歸之作，她坦言老公元斌在準備角色時給了極大支持。她透露兩人一起讀完整個劇本，元斌同樣身為演員，非常能理解「情緒必須被徹底掏空」的演出難度，不只給她實質建議，也不斷鼓勵她：「這真的不容易，但妳一定可以。」

由於角色比起法庭，更常出現在攝影棚，李奈映為此特別進行發聲訓練，「努力找到能讓觀眾產生信任感的聲音與語調」。

談到合作默契，李奈映、鄭恩彩、李清娥都屬於內向型人格，導致拍攝初期現場經常一片安靜，最後是靠著分享「片場附近有什麼好吃的」逐漸熟絡起來。李清娥笑說：「大家都很能忍受沉默，前一個月最辛苦的是導演。」得靠E人(外向型)導演幫忙破冰。

鄭恩彩也補充，李奈映有種「熟了又會突然害羞」的反差魅力。如今三人已培養出深厚默契，李奈映笑說：「現在只要在彩排時對上眼，眼淚就會直接掉下來。」鄭恩彩也形容：「現在已經到了只要一個眼神，就知道彼此情緒的程度。」

「榮耀：她們的法庭」講述姜信宰(鄭恩彩飾)經營一間專門為女性被害者服務的律師事務所，包含「名人律師」尹羅映(李奈映飾)、熱血律師黃賢珍(李清娥飾)都在其麾下。故事由事務所接手了一樁「國民女婿」演員涉嫌性侵未成年人的案件開始，18歲女高中生被害者遭指仙人跳，輿論幾乎一面倒。然而此時黃賢珍從前男友記者發現案件背後其實牽連著足以顛覆國家的性交易醜聞，就在黃賢珍拿到證據前，前男友卻慘遭殺害。