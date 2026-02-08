田中千繪爸爸滿意范逸臣：像年輕的我

我的頻道

記者廖福生╱綜合報導
田中東尼(右)希望女兒田中千繪能夠幸福。(記者林士傑／攝影)
日本女星田中千繪攜手彩妝大師父親田中東尼，共同在台策辦「2026 平安時代の十二單衣（衣紋道）」一日限定展演，近日於北投文物館演出，父女倆難得合體現身。

田中東尼說，女兒男友范逸臣和自己年輕時長得很像，個性也是：「我很享受一個人的時間，小范也喜歡孤獨感，不會去干涉別人的生活，我覺得這部分滿像。」

是否想看見女兒進入人生下一個階段，田中東尼說：「到我這個年紀，結婚並不一定代表幸福的事情，所以只要女兒幸福就好。」而田中千繪現場被問「現在幸福嗎」？她羞認：「我很幸福。」

田中東尼坦言，自己今年已78歲，去年底曾住過院，「那時候我躺在床上，發現還有很多事情未完成，我想到女兒在台灣幸福開心就好，身為爸爸的我也很開心」。而對於女兒另一半有什麼特別條件，他表示：「還是以女兒的想法為主，她喜歡、過得開心最重要。」

近期電影「陽光女子合唱團」已賣破4億台幣，有望超越「海角七號」成為台灣華語片影史票房冠軍，田中千繪坦言非常開心：「我有去看『陽光女子』，哭得很厲害也很好看，我非常希望他們能打破『海角七號』的紀錄，因為很久沒有看到平日滿滿的人看國片了。」

日本

