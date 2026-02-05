我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

先把話說清楚 川習通話後都提台灣 分析：北京正為川習會鋪陳

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

涉逃漏稅疑雲 金宣虎致歉補稅、公司停運

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
金宣虎新劇才播完就爆出涉嫌逃漏稅。（本報資料照片）
金宣虎新劇才播完就爆出涉嫌逃漏稅。（本報資料照片）

韓劇「愛情怎麼翻譯？」男主角金宣虎日前被爆出涉嫌逃漏稅，方式與同公司的車銀優相同，利用家人名義設立的空殼公司。4日金宣虎所屬經紀公司Fantagio再度發出聲明，說明近日引發爭議的逃稅疑雲。

Fantagio表示，金宣虎於2024年1月為進行演藝活動及戲劇製作而設立公司。直到2025年2月與Fantagio簽約之前的活動，皆是透過該公司收取結算款項。金宣虎在認知到該公司營運本身可能引發誤解後，已停止該公司運作，且近一年以上並未透過該公司進行任何活動。

Fantagio也強調「自2025年2月與金宣虎簽訂專屬合約起至今，結算款項皆直接支付給本人。與金宣虎設立的公司毫無任何關係。」

金宣虎的目前正進行公司停業手續，且已歸還過去使用的公司信用卡、家族成員薪資，以及公司名下車輛。並指出「透過該公司過去所收取的款項，除已繳納公司稅外，也已完成個人所得稅的追加繳納。」

最後，Fantagio表示「金宣虎對於在未充分理解公司營運的情況下，設立並維持該公司長達一年多一事，深刻反省並致歉。」對造成外界混亂與憂慮深表歉意，未來將更加周延地管理旗下藝人的整體活動。

根據「Star News」報導指出，金宣虎於2024年1月設立一家表演企劃法人，並由其父母擔任內部董事與監察人。但該公司可能為「空殼公司」，涉嫌透過支付父母薪資及申報法人信用卡支出（含生活與娛樂開銷）等方式，達到實質減稅之效果。

該法人處於「大眾文化藝術企劃業」的未登記狀態，未登記的法人收取結算金的行為是違反現行法律，最高可處以兩年以下的有期徒刑。此外，韓媒指出，該公司曾支付父母高額薪資，並以公司名義支應多項生活與娛樂開銷，包含使用公司信用卡消費、登記公司車輛等，外界質疑該法人是否具備實質營運內容，成為爭議核心。

韓劇

上一則

唐治平遭「女友」公布吻照 她又怨又憤：撇得一乾二淨

下一則

應對出軌渣夫佟大為 江疏影冷靜取證 網讚內娛原配清醒標竿

延伸閱讀

金宣虎深刻反省並致歉…稅務疑雲止血 補稅、公司辦停業

金宣虎深刻反省並致歉…稅務疑雲止血 補稅、公司辦停業
金宣虎陷稅務爭議 廣告商切割 待播新劇恐卡關

金宣虎陷稅務爭議 廣告商切割 待播新劇恐卡關
金宣虎也涉逃稅疑雲 被指「車銀優翻版」經紀公司回應

金宣虎也涉逃稅疑雲 被指「車銀優翻版」經紀公司回應
涉逃漏稅1360萬破演藝圈紀錄…車銀優打破沉默道歉了

涉逃漏稅1360萬破演藝圈紀錄…車銀優打破沉默道歉了

熱門新聞

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」了

2026-01-29 20:35
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象