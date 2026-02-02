金宣虎也涉逃稅疑雲 被指「車銀優翻版」經紀公司回應

我的頻道

娛樂新聞組╱綜合報導
金宣虎新劇才播完就爆出涉嫌逃漏稅。（本報系資料照片）
金宣虎新劇才播完就爆出涉嫌逃漏稅。（本報系資料照片）

韓劇「愛情怎麼翻譯？」前不久才大結局，男主角金宣虎卻被爆涉嫌逃漏稅，而他的方式與同經紀公司的車銀優一樣，都是另行經營以家人名義設立的法人公司。

「噓！星聞」引述韓媒報導，金宣虎在2024年1月，在首爾龍山區以自己住宅地址設立一間演出企畫公司法人，由金宣虎本人擔任代表理事。該公司雖然登記的事業項目中有納入演藝相關項目，但並未登記為「大眾文化藝術企畫業」。公司內部董事金某與監察人朴某，是金宣虎的父母。董事會未引進任何外部專業經理人，全由家族成員組成，被認為是為了讓公司資金能讓家族靈活運用的設計。

實際上，已有證言指出，金宣虎曾透過這間公司帳戶，每月支付父母數百萬至數千萬韓元的薪資；而領取薪水的父母，隨後又將款項再轉帳回金宣虎名下。此外，金宣虎父母亦被確認使用該公司名下信用卡支付生活費與娛樂消費，日常使用的車輛也登記於這間公司名下。且該公司的登記地址與金宣虎實際居住地址完全一致，幾乎難以擺脫「空殼公司」的質疑。

而金宣虎成立這家公司的時間點也備受關注，2024年1月正值他與前經紀公司Salt Entertainment續約之際，距離他去年3月轉投Fantagio公司還有大約一年時間。

繼車銀優之後，金宣虎也被指涉及以相同方式逃稅疑雲，外界對其所屬經紀公司Fantagio的質疑聲浪隨之升高。對此，Fantagio證實金宣虎成立該公司的存在，但表示「該公司這一年多以來並未實際營運，目前已知道會存在問題，正進行停業手續。」

Fantagio也補充說明「這是金宣虎過去就已設立的公司，當時並未認知到會產生問題。與其說是為了節稅，不如說是因為他從事舞台劇演出，並有長期投入劇場的規劃，才會設立該公司。」

