ROSÉ為戀情躲狗仔 自曝曾經變裝「老奶奶」約會

記者闕志儒／綜合報導
BLACKPINK成員Rosé近日罕見鬆口，過去為了和男友約會、躲避狗仔拍攝曾「變裝」。（取材自Instagram）
南韓女團BLACKPINK成員ROSÉ一向對感情生活保持高度低調，鮮少公開談論私人情感，但她近日在知名播客節目「Call Her Daddy」中罕見鬆口，過去為了和男友約會、躲避狗仔拍攝，而做出的一段「老奶奶變裝」故事也隨之曝光，引發粉絲熱烈討論。

節目中，主持人Alex Cooper好奇詢問，究竟她是如何避開狗仔、不被拍到與男性同行？對此，ROSÉ坦言自己的方法：喬裝打扮。她笑說，自己會刻意觀察街上老奶奶的穿著風格，再訂購相同款式的衣服，搭配一頂黑色短假髮、低調現身，只為探望當時的男友，「我們哪裡都去不了，只能去他家，」她無奈表示，為了避免任何被撞見的風險，出門都得全副武裝。

回憶起那段日子，ROSÉ自嘲甚至在家中規畫出一區專門擺放「奶奶裝」，因為自己真的買到失控，「我一直訂那種淡藍色、小碎花的長裙。」她透露，這樣的變裝生活至少持續了6個月，只因當時下定決心要把這段感情守得滴水不漏。這段輕鬆又誠實的分享，也讓外界再次看見，頂級偶像光環背後，為了守住私生活所承受的現實壓力與無奈。

南韓 BLACKPINK

