韓韶禧、全鐘瑞私交曝光 2人親自操刀服裝細節「化妝包都自己的」

韓韶禧（左）透露自己主動透過IG私訊認識了全鐘瑞（右）。（圖／采昌提供）

由韓韶禧與全鐘瑞領銜主演的電影「末路雙嬌」兩人還親自參與角色的服裝與造型構思，並為角色選擇最適合、最能展現特質的顏色與圖案，韓韶禧甚至直接用自己平常就在使用的化妝包作為道具。悉心的準備，也讓導演李煥表示：「我覺得她們是無可取代的，如果沒有她們，就不會有這部電影。」

值得一提的是，兩人也親自參與角色的服裝造型構思。韓韶禧表示：「服裝組一定有設定好的概念，但站在我飾演的角色立場，我也很積極提出『如果角色這樣穿會很不錯』的想法。」

全鐘瑞也說明：「就像韶禧提到的那樣，我們覺得各自擁有屬於角色的圖案與標誌性色彩會很好，希望觀眾在看完電影後，能把兩個角色強烈的象徵性圖像留在心中。」韓韶禧甚至親自準備片中道具。

她靦腆表示：「其實也不是什麼大不了的東西，我直接使用自己平常在用的化妝包，把我的化妝品放在裡面，當作角色經常隨身攜帶的道具。我覺得如果能帶點生活感會更好，所以就用了自己平常的東西。」

對於挑選韓韶禧與全鐘瑞領銜主演，「末路雙嬌」導演李煥表示：「我之所以希望跟她們合作，是因為她們在大眾心中，都擁有非常具備代表性的形象。我想呈現當這些『象徵性人物』去演繹最底層、最原始的現實時，能在觀眾心中產生的那種衝擊。」

電影「末路雙嬌」劇情描述在華麗卻冰冷的都市裡，美善（韓韶禧飾演）白天是花店老闆，夜晚則化身為聲色場所的王牌。她原以為自己能邁向平凡又穩定的生活，卻因為一場詐騙 全數崩塌。走投無路的她，與同居如家人般親密的道敬（全鐘瑞飾演）做出命運性的選擇。她們制定計畫，試圖從賭王（金聖喆飾演）那裡竊取非法所得，藉此改變自己的人生。然而，他們卻在藏匿黑錢的地方意外發現金條，導致事態急轉直下，讓兩人從此被卷入無法回頭的危險漩渦。在這欲望、謊言與生存本能交織的黑暗世界當中，每一步都可能致命。