涉逃漏稅1360萬破演藝圈紀錄…車銀優打破沉默道歉了

南韓男神車銀優。（美聯社）

南韓 男神車銀優日前被爆出涉嫌透過媽媽成立的「空殼公司」規避個人所得稅，國稅局 因此向車銀優發出超過200億韓元（約1360萬美元）的追繳通知，金額創下韓國演藝圈史上最高紀錄。他還在當兵，形象危在旦夕，今天終於打破沈默，發出長文道歉。

車銀優表示，自己正在服兵役，「但這絕非為了迴避此次爭議而作出的刻意選擇，去年，由於已無法再推遲入伍，在尚未完全結束稅務調查程序的情況下，我便入伍服役了」。他提到因此造成外界誤解，確實他難辭其咎。

車銀優說，若非自己是軍人，真心希望能夠逐一拜訪所有因本次事件受到影響的人，親自向大家低頭致歉。他承認自己並不完美，但大家仍舊願意支持和信任這樣的他，然而他卻給身邊的人造成巨大的傷害與疲憊，令他深感歉疚。

車銀優承諾：「今後我將誠實、認真地配合後續所有與稅務相關的調查程序，並根據相關機構作出的最終判斷，謙虛接受結果，切實承擔相應的責任。今後我也將以更加嚴格的標準反省自己，懷著回報大家厚愛之心，帶著更加沈重的責任感去生活。」