觀影說劇╱「四人行，不行」河正宇直球探討「性禁忌」話題

河正宇（下）與李荷妮（上）的「雙人瑜伽增進情趣」戲碼，成為影迷公認名場面。（圖／采昌提供）

由南韓 票房男星河正宇自編、自導、自演的話題之作「四人行，不行」，徹底拋開形象限制，以極具挑釁意味的成人性喜劇形式，直球探討「無性生活」、「交換夫妻」、「多P」等南韓電影極少觸及的禁忌議題，尺度之大令人咋舌。

據悉，參與「四人行，不行」這場「雙人瑜珈」演出的李荷妮，過去曾在峇里島上過一個多月的瑜伽課，所以片中的瑜伽場面，有超過80%都是由她親自完成。不過當在拍攝這個場面時，她也經歷了一場讓人捏把冷汗的小意外。

她回憶：「雙人瑜伽真的非常有趣，我必須不斷練習讓對方用腳支撐我的肚子並轉動它。而導演也滿特別的，一開始說都有替身、不用擔心，只是練習而已，結果因為我已經受過訓練，最後就一直由我本人來做。」

只不過拍攝當下，正值她懷孕第二胎六週，她對此表示：「我又覺得，如果一說出自己懷孕的事，對一起表演的人來說，壓力也會變得很大，所以心想這件事一定要等拍完再說。沒想到有一次不小心摔了一下，骨盆還瘀青了，當下真的非常心驚膽戰。」

只是當下劇組大部分人員都不知道李荷妮懷孕的事，當河正宇一得知這項事實，既驚嚇又自責地說：「得知她當時正處於懷孕初期，我真的嚇了一跳。不只是我，整個製作團隊都一起思考該怎麼照顧她、如何多加體貼與保護。幸好她把雙人瑜伽做得非常完美，真的讓人鬆了一口氣。」

身兼編劇與導演的河正宇透露，這場戲的誕生，其實來自一個「讓人措手不及」的創作念頭：「我們必須想出一個既新鮮又有點突兀的設定。我一直在想，這對夫妻如果做出一件完全出乎所有人意料的行為，會是什麼？最後就想到雙人瑜伽。」

孔曉振雖然沒有親自加入瑜伽演出，卻也忍不住笑說：「起初聽到是瑜伽，還以為會非常簡單，結果要做的竟然是很陌生的『雙人瑜伽』。我、李荷妮還有河正宇就在拍攝前，特地一起到瑜伽教室實際體驗了一次，但那種程度真的會讓人忍不住大呼『我不行了』，那幾乎已經接近是馬戲團表演了！」

「四人行，不行」劇情描述當往日火熱的婚姻悄然冷卻，貞雅（孔曉振飾演）與賢秀（金東旭飾演）只剩下平淡乏味的日常。可是每到夜晚，樓上金老師（河正宇飾演）與秀京（李荷妮飾演）傳來的各種激情聲響，不僅打亂了樓下這對夫妻的寧靜，也喚醒了他們心底蠢蠢欲動的好奇與欲望。出於禮貌，貞雅邀請樓上夫妻共進晚餐。原本以為只是一次客套聚會，卻意外演變成一場笑料百出又充滿暗示的邂逅。當樓上夫妻提出令人措手不及的提議後，每一次的眼神挑逗、話語暗示與肢體試探，都在悄悄試探四人的道德界線。隨著晚餐進入高潮，秘密與慾望在餐桌上悄然交錯，尷尬與刺激齊飛。