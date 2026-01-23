觀影說劇╱孫藝真、池昌旭首度合作 「醜聞」變身危險惡女
南韓女星孫藝真與老公玄彬自從合作人氣韓劇「愛的迫降」擦出愛火，從戲裡銀幕情侶走入現實，成為韓娛圈公認的模範夫妻。兩人婚後感情穩定，生活低調卻甜蜜無比，不僅在演藝事業各自大放異彩，私下互動也充滿溫柔細節，被粉絲譽為「現實版童話愛情」。
近期由孫藝真、池昌旭、NANA（林珍娜）主演的 19 禁古裝韓劇「醜聞」，確定將於Netflix 第三季度正式上線。官方更搶先釋出首支預告與劇照，強大的演員陣容再加上大膽破格的題材設定，消息一出立刻引發討論。
韓劇「醜聞」原作為2003年由李在容執導的電影「醜聞—朝鮮男女相悅之事」，由裴勇俊、李美淑、全道嬿主演，劇情改編自法國經典小說「危險關係」，並將故事背景移植至朝鮮時代。故事講述朝鮮頂尖妖婦趙氏夫人（李美淑飾）與風流浪子趙元（裴勇俊飾）策劃一場禁忌愛情遊戲，企圖引誘貞潔端莊的淑夫人（全道嬿飾）墮落，在當年即以大尺度與心理角力造成轟動。
在Netflix古裝劇「醜聞」中，孫藝真飾演兼具卓越才華與致命魅力的貴族女子「趙氏夫人」。在男權至上的朝鮮時代，即使才智過人，卻因女性身分而無法實現真正的野心。她不甘被時代與禮教禁錮，選擇在權力無法觸及的地方，暗中主導一場以情欲為籌碼的愛情賭局。趙氏夫人主動向傾慕她的「趙元」拋出誘惑，將情感化為策略，展現出冷靜、精準又極具操控力的頂尖博弈者姿態。
而池昌旭則化身朝鮮最具盛名的花花公子「趙元」，比起功名仕途，他更沉迷於刺激、享樂與征服的快感，對愛情毫無信仰，只將戀愛視為一場場遊戲。當趙氏夫人提出這場危險又迷人的賭局時，他選擇應戰，並為了贏得勝利、奪下她的心，不惜動用一切手段，全力投入這場注定失控的情欲對決。
NANA在「醜聞」中飾演「熙妍」（淑夫人），是一名在失去丈夫後，選擇以貞節與克制度日的女子。她原本將情感深深封存，試圖以理性與禮教守住內心的平靜，然而當風流不羈的「趙元」步步逼近，她即使極力抗拒、保持距離，仍逐漸意識到自己無法忽視心底湧現的情感波動。在欲望與道德、理智與本能之間反覆拉扯，熙妍的內心開始產生裂痕，也讓她一步步走向動搖與崩解。
此次 Netflix 推出的劇版「醜聞」，將在原作基礎上進一步深化角色關係與情欲權力結構，聚焦於一個連「擁有欲望」本身都被視為禁忌的時代。劇中主角們將捲入一場挑戰嚴苛儒教秩序的危險賭局，在愛情、欲望與名節之間步步試探，描繪出一段既華麗又致命的禁忌關係。
