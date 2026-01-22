西島秀俊靠寶可夢收服「陌生人」童星 竟偷拿兒子卡牌

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
日本影帝西島秀俊（左）跟金馬影后桂綸鎂（右）主演電影「最親愛的陌生人」，扮演夫妻檔。（圖／甲上提供）
日本影帝西島秀俊（左）跟金馬影后桂綸鎂（右）主演電影「最親愛的陌生人」，扮演夫妻檔。（圖／甲上提供）

電影「最親愛的陌生人」(Dear Stranger)由日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂主演，西島秀俊片中飾演父親，笑說偷拿了現實中兒子的寶可夢卡跟片中飾演兒子的童星交朋友，藉此拉近距離。

西島秀俊、桂綸鎂和本片導演真利子哲也日前接受台灣媒體訪問並分享拍攝花絮。西島秀俊片中飾演父親，他表示，因為曾為電影「名偵探皮卡丘」(Detective Pikachu)配音，跟飾演他兒子的童星艾佛瑞斯特(Everest)自我介紹是「皮卡丘」，甚至用寶可夢卡牌跟艾佛瑞斯特拉近距離。被問到卡牌是哪裡來的，西島秀俊笑認是拿了現實中兒子的收藏。

談及戲外如何排解壓力，西島秀俊透露會跑到山上的小木屋隱居，透過劈柴、生火等接近大自然的方式體驗生活。被問到是否遇過熊出沒，他則笑說，從沒遇過熊，「但院子裡常會出現猴子、雉雞，我家還有一隻狗，完全就是桃太郎的組合。」

真利子哲也剪接時在台灣住了段時間，他表示，20幾歲時就來過台灣，也去泡了台灣溫泉並留下好印象，來台灣玩過幾次後認為，台灣是全世界最適合搬來養老的地方，「之前桂綸鎂有推薦我去台中、台南看看，她說那邊也很不錯，所以我也很有興趣。」

桂綸鎂片中跟西島秀俊飾演夫婦，她表示，兩人事前並沒有討論過要成為怎樣的夫婦，而是會在線上讀本時分享角色的感受，「我們會透過台詞、透過戲裡的行動，會去詢問對方『你認為這個感受是什麼？』我覺得是因為這樣反覆的討論，慢慢建立起這對夫妻互相的理解。」

電影「最親愛的陌生人」主要演員西島秀俊（左起）、導演真利子哲也及女主角桂綸鎂日前...
電影「最親愛的陌生人」主要演員西島秀俊（左起）、導演真利子哲也及女主角桂綸鎂日前同台受訪，分享拍攝花絮。（圖／甲上提供）

