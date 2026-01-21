米倉涼子疑涉毒函送 阿根廷男友不見蹤影 復出變數多

米倉涼子至今無法恢復正常工作。（取材自Instagram）

日劇 女王米倉涼子日前家裡遭到警方搜索，懷疑她和阿根廷 舞者男友涉毒。她配合調查長達3個月，演藝工作因此停擺，12月才打破沉默發出聲明，表示整體調查已經告一段落。沒想到整起風波並未落幕，又傳出米倉涼子因涉嫌違反毒品相關的「麻藥取締法」，遭到警方函送法辦。

根據日本 媒體報導，關東信越厚生局緝毒部發現米倉涼子疑似和阿根廷籍舞者男友涉嫌持有非法毒品，因此對兩人同居的住處進行搜索，過程中查獲了類似藥物的東西，經過鑑定確認是非法藥物。

這次警方將相關物證和調查文件函送檢方，主角就是米倉涼子。雖然這個舉動不代表被告有罪，但米倉涼子還是無法洗清染毒嫌疑，即便她先前聲明否認身心出問題，健康無虞且願意配合後續調查，但外界觀感已經將她和毒品畫上等號，如今又被函送，根本沒有業者敢再找她工作。

屋漏偏逢連夜雨，米倉涼子的阿根廷舞者男友不見人影，疑似蓄意滯留海外，獨留米倉涼子面對一切。然而米倉涼子主演的新片「Angel Flight THE MOVIE」原定於2月13日要在Prime Video全球上架，現在米倉涼子還無法撇清和毒品的關係，作品能否如期推出仍有變數，復出之路遙遙無期。