夫妻新劇同檔對決 松嶋菜菜子收視打趴反町隆史

記者李姿瑩╱綜合報導
松嶋菜菜子(右)、反町隆史夫妻倆新劇「同檔對打」，成為比戲劇更精采的話題。(取材自Instagram)
松嶋菜菜子(右)、反町隆史夫妻倆新劇「同檔對打」，成為比戲劇更精采的話題。(取材自Instagram)

52歲日劇女王松嶋菜菜子時隔10年再登戲劇黃金時段、主演朝日電視台的新戲「米之女：國稅局資料調查課」，以俐落短髮亮相；巧合的是，她的另一半反町隆史同樣也接下富士電視台推出的新戲「彈珠汽水猴子」，夫妻倆「同檔對打」成為比戲劇更精采的話題。

年過半百，松嶋菜菜子早已不再避諱和反町隆史相關的話題，兩人先前也曾合作廣告，或是分享家裡的趣事。被問到夫妻之間私下都聊些什麼時，松嶋菜菜子笑說，兩人的對話多半只是「今天會不會比較晚回來？會到幾點？」這類行程上的工作聯絡。

畢竟已經是結婚25年的老夫老妻，松嶋菜菜子透露夫妻之間的日常對話主要是關心對方的作息，還有討論晚餐菜色、能不能在家吃飯等等。他們也會分享拍戲心得，最後互相鼓勵「我們一起加油吧」。

松嶋菜菜子表示，她這次是主動提出要剪成短髮造型，希望塑造一名行動敏捷、工作至上的稅務官。她在演出前認真思考「什麼樣的髮型最簡單、也能最快出門」，自然而然聯想到短髮，認為最能呼應角色的生活節奏與工作狀態。

而「米之女」首播開出10%高收視，收視成績直接打趴反町隆史的「彈珠汽水猴子」；「彈珠汽水猴子」首播收視僅4.8%，數據差強人意，不過該劇在社群與串流平台的反饋口碑不俗，不少觀眾稱讚「節奏控制優異」、「比想像中有趣」。

看來這局夫妻對決，可能將由菜菜子拿下勝利。

松嶋菜菜子以俐落短髮演出新劇。(圖／friDay影音提供)
松嶋菜菜子以俐落短髮演出新劇。(圖／friDay影音提供)

日劇 國稅局

