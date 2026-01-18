Rain台北狂秀肌情 中斷演出 問粉絲：為啥不跳

Rain舞步精湛，肌肉震動全場。(記者林士傑／攝影)

相隔20年再度站上台北小巨蛋開唱，韓流天王Rain的舞王之名仍當之無愧，只見他裸著上半身狂舞，巨大胸肌、冰塊腹肌加二頭肌和背肌炸裂，頂胯、下腰再飆出海豚音，每一絲肌肉線條控制得極具張力，更在萬名觀眾的尖叫聲中收放自如，也讓人見識到他的自律和嚴苛。

Rain從機場開始親和力十足，舞台上一開口先獻上中文「好久不見，台北歌迷我愛你」，他表示光這幾句就練了很久。43歲的他舞步精湛，卡點極準，肌肉震動全場，「說真的，為了跟你們見面，我一早就開始一直運動」。唱抒情歌「握手」前，他還不忘請大家眼睛先從肌肉挪開，請大家「一定要仔細聽這首歌，不要只看我的身體」。

從「Gang」、「I'm Coming」、「躲避太陽的方法」到「挽留你的歌」，以及他在台灣奠定基礎的韓劇 「浪漫滿屋」神曲「I DO」，首首經典。他教粉絲唱韓文忍不住笑出來，耐著性子一字一句教學，但嚴格的他忍受不了觀眾拖沓的節奏感，笑說：「你們『啦啦啦』就好了，歌詞算了。」