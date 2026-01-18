我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

Rain台北狂秀肌情 中斷演出 問粉絲：為啥不跳

記者梅衍儂╱綜合報導
Rain舞步精湛，肌肉震動全場。(記者林士傑／攝影)
Rain舞步精湛，肌肉震動全場。(記者林士傑／攝影)

相隔20年再度站上台北小巨蛋開唱，韓流天王Rain的舞王之名仍當之無愧，只見他裸著上半身狂舞，巨大胸肌、冰塊腹肌加二頭肌和背肌炸裂，頂胯、下腰再飆出海豚音，每一絲肌肉線條控制得極具張力，更在萬名觀眾的尖叫聲中收放自如，也讓人見識到他的自律和嚴苛。

Rain從機場開始親和力十足，舞台上一開口先獻上中文「好久不見，台北歌迷我愛你」，他表示光這幾句就練了很久。43歲的他舞步精湛，卡點極準，肌肉震動全場，「說真的，為了跟你們見面，我一早就開始一直運動」。唱抒情歌「握手」前，他還不忘請大家眼睛先從肌肉挪開，請大家「一定要仔細聽這首歌，不要只看我的身體」。

從「Gang」、「I'm Coming」、「躲避太陽的方法」到「挽留你的歌」，以及他在台灣奠定基礎的韓劇「浪漫滿屋」神曲「I DO」，首首經典。他教粉絲唱韓文忍不住笑出來，耐著性子一字一句教學，但嚴格的他忍受不了觀眾拖沓的節奏感，笑說：「你們『啦啦啦』就好了，歌詞算了。」

唱到嗨曲「LA SONG」時，Rain想讓粉絲跳起來同嗨，但小巨蛋其實不能跳，粉絲都只敢微微彎曲膝蓋擺動，Rain佯裝生氣，更數度中斷歌曲：「你們再這樣我就把這首歌拉掉喔！」更眼神犀利抓出沒在跳的粉絲上台，眾人笑翻。表演結束，RAIN還不忘說：「剛剛那個男生還是沒有跳，我會寫進日記裡…應該問他名字的」，再度引爆笑聲。

Rain台北開唱，裸著上半身狂舞，狂秀巨大胸肌、冰塊腹肌和二頭肌。(記者林士傑╱...
Rain台北開唱，裸著上半身狂舞，狂秀巨大胸肌、冰塊腹肌和二頭肌。(記者林士傑╱攝影)

韓劇

上一則

心腹冒名捲走上億 向華強自曝遭設局：莫交偽君子

下一則

倍速看劇令人心痛？ 姚晨反挨轟 「該檢討的是注水劇」

延伸閱讀

何時該補充鎂？營養師揭第一個徵兆

何時該補充鎂？營養師揭第一個徵兆
肌肉炸裂…Rain隔20年小巨蛋開唱 突中斷演出狠問6字

肌肉炸裂…Rain隔20年小巨蛋開唱 突中斷演出狠問6字
蛋白質攝取不易達標 分配3餐攝取

蛋白質攝取不易達標 分配3餐攝取
不只防跌倒…強化肌肉還有助活化大腦、平衡代謝

不只防跌倒…強化肌肉還有助活化大腦、平衡代謝

熱門新聞

張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

2026-01-13 21:38
「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）繼續票房稱雄。（美聯社）

「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見

2026-01-11 16:28
華裔導演趙婷執導的電影「哈姆奈特」榮獲金球獎劇情類最佳電影。 (美聯社)

金球獎／趙婷新片「哈姆奈特」獲最佳影片 甜茶奪影帝

2026-01-11 23:23
示意圖。(取自123RF)

長照悲歌…台男星中風罹癌住不起安養院 向外界募款求助

2026-01-12 11:12

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父

賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...