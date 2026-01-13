福原愛再婚懷第3胎 大讚新老公體貼有儀式感：幸福又溫暖

我的頻道

記者陳穎／即時報導
福原愛日前宣布再婚並懷孕。(摘自福原愛微博)
70歲日本資深喜劇明星兼主持人上沼恵美子，近日在節目中談到福原愛再婚並懷孕的近況，語氣中滿是感動與祝福。她透露，從福原愛還是小女孩時就經常在節目上看到她一路成長，如今聽到對方再度迎接新生命，心情就像「阿姨看著外甥女」一樣親切，忍不住替她感到高興。

節目中也播放了福原愛受訪談及現任丈夫的片段。福原愛甜笑分享，老公會在便利商店替她買冰淇淋，或是每天用一些看似微不足道的小舉動照顧她，卻讓她感到非常溫暖。上沼恵美子聽後立刻驚呼「真的好體貼」，接著感性表示：「這些話聽起來很平凡，但真正懂得這種溫柔的人，一輩子都會過得很幸福。」言語間滿是欣慰。

談到與福原愛的緣分，上沼恵美子回憶起過往點滴，直言自己幾乎是看著她長大。「她小時候上節目常常哭，桌球比賽輸了還會被媽媽責備，直播時也忍不住落淚。」正因為一路見證福原愛的成長與波折，如今再看到她挺著孕肚、迎向新人生階段，更讓她產生強烈的情感連結，笑說自己真的就像她的阿姨一樣，衷心希望她能一直幸福下去。

福原愛 日本

元旦上海1551對登記結婚 20年來單日最高

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

福原愛認與江宏傑「婚後不久就感情破裂」再婚A男沒有鑽石戒指

交換禮物、祝賀影片、聖誕倒數... 這些App搞定過節儀式感

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8

CNN：國防部耗時1年多測試秘密購得「哈瓦那症候群」裝置

