福原愛再婚懷第3胎 大讚新老公體貼有儀式感：幸福又溫暖

福原愛日前宣布再婚並懷孕。(摘自福原愛微博)

70歲日本 資深喜劇明星兼主持人上沼恵美子，近日在節目中談到福原愛 再婚並懷孕的近況，語氣中滿是感動與祝福。她透露，從福原愛還是小女孩時就經常在節目上看到她一路成長，如今聽到對方再度迎接新生命，心情就像「阿姨看著外甥女」一樣親切，忍不住替她感到高興。

節目中也播放了福原愛受訪談及現任丈夫的片段。福原愛甜笑分享，老公會在便利商店替她買冰淇淋，或是每天用一些看似微不足道的小舉動照顧她，卻讓她感到非常溫暖。上沼恵美子聽後立刻驚呼「真的好體貼」，接著感性表示：「這些話聽起來很平凡，但真正懂得這種溫柔的人，一輩子都會過得很幸福。」言語間滿是欣慰。

談到與福原愛的緣分，上沼恵美子回憶起過往點滴，直言自己幾乎是看著她長大。「她小時候上節目常常哭，桌球比賽輸了還會被媽媽責備，直播時也忍不住落淚。」正因為一路見證福原愛的成長與波折，如今再看到她挺著孕肚、迎向新人生階段，更讓她產生強烈的情感連結，笑說自己真的就像她的阿姨一樣，衷心希望她能一直幸福下去。