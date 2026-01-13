我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

告別25年老東家 BoA寶兒宣布離開SM 動向引關注

記者李姿瑩╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓歌手寶兒BoA宣布離開SM娛樂。（圖／寬寬整合行銷提供）
南韓歌手寶兒BoA宣布離開SM娛樂。（圖／寬寬整合行銷提供）

韓流天后BoA寶兒宣布合約到期，與老東家SM娛樂不續約，雙方結束長達25年的合作。他們雙方各自發出聲明文章，SM為BoA準備了紀念影片「You still our No.1 BoA」，但對粉絲來說仍造成不小的衝擊。

SM娛樂表示，經過BoA經過長時間、深入的討論後，協商決定以去年12月31日為終點，結束雙方長達25年的合作關係。「自2000年以年僅13歲出道以來，BoA在迎來出道25周年的今天，作為開拓亞洲韓流的海外進軍的象徵，以及亞洲之星，一直深受全球音樂粉絲的喜愛，並成為引領K-POP熱潮的無數後輩們的榜樣」。

「作為開拓者與先驅者，BoA走過的每一步旅程，都憑藉她不懈的努力與熱情，創造了輝煌的成果與無可取代的紀錄。從在南韓流行音樂史上寫下新篇章的特別出道，到如今成長為No.1藝術家兼製作人，我們銘記BoA的每一個瞬間，能夠陪伴她走過這段耀眼的旅程，本公司感到由衷的榮幸。

25 年來，BoA始終是名副其實的SM的驕傲、榮耀與象徵。雖然雙方的專屬合約即將結束，但我們將繼續為BoA未來的全新活動與挑戰應援，祝願她在新的旅程中盡情施展自己的實力，作為「亞洲之星」繼續閃耀前行。也請大家對即將展開的新篇章給予BoA更多的愛與關注。不僅作為藝人BoA，也衷心祝願作為權寶兒的她擁有幸福美好的未來。」

39歲的寶兒則在個人IG發文，提到和公司都走過毫無保留地付出，也都得到了相應的回報，「所以我可以毫無遺憾地離開了，跟大家在一起的這段時間非常感謝大家，在未來的日子我依然會支持閃耀的SM娛樂公司的，感謝」。隨著這段合作告一段落，BoA的下一步動向，也成為外界關注焦點。

南韓

上一則

阿信1個月連2摔都是穿粉紅裝 網喊：把衣服燒了

下一則

張震接金馬獎主席 直言不會熬夜：像吉祥物才點頭

延伸閱讀

25年恩情畫句點…BoA宣布離開SM「毫無遺憾」和平放手

25年恩情畫句點…BoA宣布離開SM「毫無遺憾」和平放手
費城僑學界華人社團聯席會議參加元旦粧扮遊行

費城僑學界華人社團聯席會議參加元旦粧扮遊行
房價低於全國中位數 薪資穩定成長…中西部成遷居首選

房價低於全國中位數 薪資穩定成長…中西部成遷居首選
章子怡、汪峰分別為女兒慶生 10歲的醒醒要出書了

章子怡、汪峰分別為女兒慶生 10歲的醒醒要出書了

熱門新聞

張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)

娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

2026-01-06 02:07
Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
凱特哈德森日前出席「悠唱藍調」活動，大秀養眼好身材。（美聯社）

好萊塢女神太辣…46歲凍齡開大深V「全場目不轉睛」

2026-01-06 12:10

超人氣

更多 >
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場