告別25年老東家 BoA寶兒宣布離開SM 動向引關注

南韓歌手寶兒BoA宣布離開SM娛樂。（圖／寬寬整合行銷提供）

韓流天后BoA寶兒宣布合約到期，與老東家SM娛樂不續約，雙方結束長達25年的合作。他們雙方各自發出聲明文章，SM為BoA準備了紀念影片「You still our No.1 BoA」，但對粉絲來說仍造成不小的衝擊。

SM娛樂表示，經過BoA經過長時間、深入的討論後，協商決定以去年12月31日為終點，結束雙方長達25年的合作關係。「自2000年以年僅13歲出道以來，BoA在迎來出道25周年的今天，作為開拓亞洲韓流的海外進軍的象徵，以及亞洲之星，一直深受全球音樂粉絲的喜愛，並成為引領K-POP熱潮的無數後輩們的榜樣」。

「作為開拓者與先驅者，BoA走過的每一步旅程，都憑藉她不懈的努力與熱情，創造了輝煌的成果與無可取代的紀錄。從在南韓 流行音樂史上寫下新篇章的特別出道，到如今成長為No.1藝術家兼製作人，我們銘記BoA的每一個瞬間，能夠陪伴她走過這段耀眼的旅程，本公司感到由衷的榮幸。

25 年來，BoA始終是名副其實的SM的驕傲、榮耀與象徵。雖然雙方的專屬合約即將結束，但我們將繼續為BoA未來的全新活動與挑戰應援，祝願她在新的旅程中盡情施展自己的實力，作為「亞洲之星」繼續閃耀前行。也請大家對即將展開的新篇章給予BoA更多的愛與關注。不僅作為藝人BoA，也衷心祝願作為權寶兒的她擁有幸福美好的未來。」

39歲的寶兒則在個人IG發文，提到和公司都走過毫無保留地付出，也都得到了相應的回報，「所以我可以毫無遺憾地離開了，跟大家在一起的這段時間非常感謝大家，在未來的日子我依然會支持閃耀的SM娛樂公司的，感謝」。隨著這段合作告一段落，BoA的下一步動向，也成為外界關注焦點。