觀影說劇╱韓團女神YooA演出「末路雙嬌」髒話當歌來練

記者廖福生╱綜合報導
韓團OHMYGIRL成員YooA，首演電影就呈現讓人驚豔的破格演出。（圖／采昌提供）
韓團OHMYGIRL成員YooA，首演電影就呈現讓人驚豔的破格演出。（圖／采昌提供）

南韓犯罪電影「末路雙嬌」，日前在首爾舉辦媒體試映記者會，導演李煥率領韓韶禧、全鐘瑞、金新綠（另譯金信祿）、鄭英珠、李在均、YooA、金聖喆等主要演員齊聚一堂，共同分享拍攝趣聞。

現場韓韶禧、全鐘瑞兩大韓流女神在拍照環節手牽手，展現如片名般的深厚情誼，更分別秀出白皙如玉的肌膚與纖細身材，讓現場鎂光燈閃到沒完。

值得一提的是，韓團「OH MY GIRL」成員YooA首次登上大銀幕，飾演金聖喆的妻子，片中她在空虛生活中做出大膽決定，甚至還大爆粗口，展現令人驚豔的破格演出。

為了演好角色，YooA甚至發揮偶像潛質，在家把髒話「當成歌曲練習」，藉此熟悉角色的對話節奏。此外，韓媒也大讚鄭英珠與金新綠兩位演技派女星的火爆對手戲，尤其兩人在狹小空間裡的動作場面，將為觀眾帶來令人愉悅的暴力快感。

金新綠回憶：「第一場戲見到鄭英珠本人，她剃光頭穿皮夾克，非常有氣場，我只能咬冰塊對抗。」鄭英珠則說：「拍攝時被煙灰缸砸到，但那是一種令人愉快的暴力感受，盯著金新綠的眼睛，甚至有種自己在談戀愛的奇妙感覺。」

電影「末路雙嬌」劇情描述在華麗卻冰冷的都市裡，美善（韓韶禧飾演）白天是花店老闆，夜晚則化身為聲色場所的王牌。她原以為自己能邁向平凡又穩定的生活，卻因為一場詐騙全數崩塌。走投無路的她，與同居如家人般親密的道敬（全鐘瑞飾演）做出命運性的選擇。她們制定計畫，試圖從賭王（金聖喆飾演）那裡竊取非法所得，藉此改變自己的人生。然而，他們卻在藏匿黑錢的地方意外發現金條，導致事態急轉直下，讓兩人從此被卷入無法回頭的危險漩渦。在這欲望、謊言與生存本能交織的黑暗世界當中，每一步都可能致命。當底線不斷被逼退，她們能否逃離這場被吞噬一切的命運風暴？

金新綠在片中展現出強大的氣場。（圖／采昌提供）
金新綠在片中展現出強大的氣場。（圖／采昌提供）

詐騙 南韓

