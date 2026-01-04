「請回答1988」10周年 朴寶劍、惠利柔軟度大對決

經典韓劇 「請回答1988」開播至今正好滿十周年，這部被無數影迷譽為「人生韓劇」的作品，近日特別推出十周年特輯，邀請主演群「雙門洞家族」再度合體。除了重現經典OST勾起滿滿「回憶殺」，眾人齊聚民宿進行兩天一夜MT，在日前播出的最終集中，惠利與朴寶劍更是毫無包袱，當場展開「柔軟度大對決」。

噓！星聞報導，特輯中，大家圍在民宿餐桌旁吃飯聊天，話題聊到了安宰弘（飾演正峰）與李敏芝（飾演美玉）當年的純愛場景。安宰弘現場加碼秀出當年經典的手指個人技，將手指一根根折彎疊成「海螺包」形狀。沒想到這個動作竟讓現場意外轉型，變成一場「雙門洞柔軟度大賽」。

為了證明實力，安宰弘率先挑戰「腳掛肩膀」，雖然臉部扭曲猙獰，卻離成功僅差臨門一腳。隨後，「德善」惠利與「阿澤」朴寶劍也加入戰局，兩人直接上演「柔軟度PK」。

兩人先是對著牆壁拚命劈腿，惠利甚至以一字馬姿勢在地上翻滾，毫無包袱的模樣引發全場大笑。而朴寶劍也努力嘗試各種高難度動作，「澤善CP」比拚互動笑翻人。

正當惠利與朴寶劍鬥得不分上下時，飾演大姊「寶拉」的柳慧英默默出手了。只見她面不改色，輕輕鬆鬆就將雙腿架上肩膀，展現出驚人的筋骨柔軟度，「大絕招」讓現場演員群瞬間發出驚呼，PK自然由大姐完勝。

「請回答1988」特輯不僅讓觀眾重溫了雙門洞的溫暖，更看見主演們私下有趣互動。網友看到影片紛紛留言、「看著他們吵鬧，眼眶竟然濕濕的」、「十周年快樂，永遠的雙門洞」。