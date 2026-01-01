我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

「再見了 對不起」韓團AOA珉娥元旦驚曝曾輕生被救回

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓女團前AOA成員珉娥自曝曾做出極端選擇。（取材自Instagram）
南韓女團前AOA成員珉娥自曝曾做出極端選擇。（取材自Instagram）

南韓女團前AOA成員珉娥元旦突然在社交媒體上發布「再見了，還有對不起」的長文，內容充滿絕望與自責，直言「是我毀了團體」，做出極端選擇後被救回，目前狀況仍令外界擔憂。

珉娥文中坦承自己承受著極大的精神痛苦，她寫道：「這段時間我上傳了殘忍的畫面讓大家受到衝擊，反覆談論到讓所有人都感到疲憊，只上傳會挨罵的貼文，也上傳了自己做錯的事，狀態很不正常。」、「在所有事件和情況中，我是真的因為委屈才那樣做的。因為討厭委屈的感覺，甚至鼓起勇氣嘗試回擊，結果卻是自己毀了自己。」

提及AOA活動時期，她寫道：「大家都對我說過一些話。說是我毀了那個團體。」、「沒錯，忍了十年的事，再忍一下就好了。要不然我也該打回去、罵回去試試看的。」

她在兩小時後又發了一篇貼文，透露自己曾試圖做出極端選擇但已被救回。珉娥表示：「如果再等一會兒，今天真的就能遵守約定了，但突然聽到什麼聲音，有人一直搖晃我。」、「意識不斷來來去去，我在心裡大喊『拜託』，結果又被救回來了。成了喊『狼來了』的孩子。」她說詞有點反覆，又表示：「但我一定會遵守約定的，在你們眼前消失。」此話再度引發擔憂。

她更提到：「我想告訴大家的是，在所有情況下，證據真的非常重要。」、「一定要保留下來，不要活得那麼委屈。真的很感謝所有曾經疼愛我、喜歡我、把我當人對待的人，也很對不起。」讓粉絲們十分憂心。

珉娥2012年隨團AOA出道，2019年退出團體，轉型為演員，她2021年表示自己遭受AOA隊長申智珉長達十多年的霸凌，引發爭議。申智珉也因此爭議退出團體。

南韓

上一則

「獻給我好姐妹」 范曉萱跨年選唱大S作詞歌曲暖哭全場

下一則

南韓童顏美女產後回歸 隔11年攜手徐俊英浪漫復仇

延伸閱讀

Danielle被踢出 韓團NewJeans合體夢碎

Danielle被踢出 韓團NewJeans合體夢碎
全球百大美女揭曉 Rosé奪冠BP全上榜 乳神史威尼第2

全球百大美女揭曉 Rosé奪冠BP全上榜 乳神史威尼第2
2025年全球百大美女名單 周子瑜、葉舒華上榜 冠軍是她

2025年全球百大美女名單 周子瑜、葉舒華上榜 冠軍是她
張文動機？兄給余家昶的信曝線索：求學軍旅霸凌 有人無法抗壓踰矩

張文動機？兄給余家昶的信曝線索：求學軍旅霸凌 有人無法抗壓踰矩

熱門新聞

劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
曹西平猝逝，享壽66歲。(摘自臉書)

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

2025-12-29 20:14
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
成龍是世界知名的武打明星。（美聯社）

成龍「窒息式教育」逼走房祖名：1年1次電話到完全不聯絡

2025-12-28 19:01

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？