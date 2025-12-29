福原愛認與江宏傑「婚後不久就感情破裂」再婚A男沒有鑽石戒指

我的頻道

世界新聞網／輯
福原愛再婚並且懷了第三胎。（取材自微博）
福原愛再婚並且懷了第三胎。（取材自微博）

日本前桌球名將福原愛近日坦承已再婚，並且已懷孕。她接受日媒「女性SEVEN」訪問稱，與台灣前桌球選手江宏傑的第一段婚姻「是她自己不夠成熟」，其實夫妻關係在結婚後不久就已經破裂了。

福原愛2016年與江宏傑結婚，兩人生了一男一女，卻在2020年離婚。她坦言在這段婚姻在溝通上感到很困難，但卻始終無法把自己的想法好好傳達給對方，最後只能選擇放棄。

福原愛說，「我常常一邊哭、一邊去工作，不斷對自己說：『再努力一點吧，還可以再撐一下。』但內心和身體卻完全背道而馳。朋友看到我日漸憔悴，甚至對我說：『現在的愛醬，已經變成「忍耐成癮」了。』

福原愛也檢討自己，其實應該更努力把自己的感受與真心，清楚地傳達給前夫和他的家人。「說到底，是我自身的人際能力還不夠。」

從前一段婚姻的經驗，她與第二任老公A男在一起時，彼此坦誠交談，也能細心聆聽對方。「像是在日常生活中，他會說『31 冰淇淋出了新品喔』，然後順路在便利商店幫我買冰。正是這些生活中微不足道的溫柔，支撐著我。」

福原愛的第一次婚姻，曾因分別在日本與台灣舉辦盛大婚宴，以及收到價值3000萬日圓的鑽石婚戒，而被稱為「豪華婚禮」。

她坦言：「現在想想，當時真的太愛作夢了……。這一次（再婚），我甚至沒有一般所謂的結婚戒指，說起來，連正式的求婚台詞都沒有。不過，我曾說過想留個紀念，A男便拜託朋友為我訂製了一枚鑲有我誕生石的戒指。雖然不是什麼昂貴的東西，但對我來說，這樣就已經足夠了。」

福原愛 江宏傑 日本

