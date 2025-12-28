觀影說劇／變身東京計程車司機 木村拓哉展現溫柔

木村拓哉在「東京計程車」飾演司機。（圖／天馬行空提供）

電影「東京計程車」是日本 國民導演山田洋次執導的第91部作品，改編自法國電影「巴黎計程車」，將故事背景從巴黎移植到東京，在保留原作結構與核心主題的同時，巧妙融入日本從昭和走向令和的時代風景，勾勒出一段充滿人情溫度的城市旅程。

木村拓哉 在片中化身每日穿梭東京大街小巷的計程車司機，搭檔山田洋次長年合作的靈魂班底、國寶級影后倍賞千惠子，飾演一名優雅卻背負人生重量的年長女乘客。一趟看似平凡的車程，逐漸成為兩個陌生人彼此理解、相互照亮的生命片段。

導演山田洋次透露，選擇木村拓哉，正是希望觀眾能看見他在以往作品中較少展現的溫柔氣質。電影中有一幕，旅途接近尾聲，兩人漫步在繁華的橫濱街頭，倍賞千惠子突然開口詢問：「我可以挽著你的胳膊嗎？」木村拓哉毫不猶豫伸出手臂回應：「當然可以。」短短一句話、一個動作，卻將人與人之間最純粹的善意與信任，靜靜傳遞給觀眾，也展現出山田洋次最擅長的細膩人性刻畫。

「東京計程車」也是木村拓哉繼「武士的一分」後，時隔近20年再度與山田洋次合作。談及再度攜手，木村直言：「只要山田導演覺得我適合，不管是什麼角色我都願意演。」他也感性提到，導演如今已94歲，但除了年紀增長，「其他好像什麼都沒變」。

回憶拍攝現場，木村拓哉笑說氣氛並不緊繃，但山田導演對細節的要求依舊嚴格，從讀本階段就不斷反覆琢磨。開拍第一天，老班底們甚至私下提醒他：「通常第一天幾乎拍不到能正式使用的鏡頭。」只要回放中有一點不滿意，導演就會要求重拍，連資歷深厚的倍賞千惠子也早已習以為常，毫無怨言。

倍賞千惠子也分享，開拍前曾與山田洋次一同去看木村拓哉的演唱會，還跟著粉絲一起揮舞螢光棒、熱情歡呼。她笑說，親眼見識木村的舞台魅力後，更好奇他會如何詮釋一位為生活奔波、被帳單追著跑的平凡計程車司機，「他的表演深深打動了我，而且每天都在進步，這也讓我覺得，和他一起工作的我，也必須不斷改變。」