初代美妝網紅驚傳驟逝 11歲出道改寫全球美妝史 得年29歲

記者陳穎／即時報導

奠定南韓美妝內容基礎的第一代美妝網紅「多多亞daddoa」（다또아），驚傳過世，得年29歲。消息曝光後震驚各界，正值準備研究所升學、展開人生新階段的她，在全世界都擁有很多粉絲，過世消息傳出，令國內外粉絲深感惋惜，哀悼聲浪不斷。

▲ 影片來源：youtube平台＠다또아Daddoa（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

美妝創作者經紀公司 LEFERI（레페리）證實，多多亞已於16日離世，並表示基於家屬意願，希望外界避免臆測與揣測性報導，讓故人能被靜靜追思。LEFERI 議長崔仁錫（音譯）也沉痛表示：「多多亞不只是第一代 YouTuber，更是最早向世界證明韓國美妝具備全球影響力的人。」至於確切死因，家屬並未對外公開。

1996年出生的多多亞，學生時期曾赴寮國留學，返國後經營的美妝部落格在Cyworld創下年瀏覽量破千萬的驚人成績，一舉成為傳奇級網紅。2014年，她正式開設個人頻道，迅速累積高人氣，出道僅一年便與中國最大影音平台優酷（Youku）簽下獨家合約，並獲選為微博評選的最佳美妝創作者，在亞洲各地擁有強大影響力。

多多亞先後獲國際時尚與美妝權威媒體「WWD」評選為「社群美妝媒體之星」，並被全球彩妝品牌 M.A.C 指名為「全球美妝英雄」。她於2016年事業高峰期時，整合南韓、中國及東南亞的頻道訂閱數突破270萬人，話題度居高不下。即便後來進入休息期，南韓YouTube 頻道仍突破100萬訂閱，人氣始終不墜。

多多亞生前曾表示，因高中時期便投入創作者生涯，長年幾乎沒有休息，因此在近4年選擇暫別螢光幕，專心完成過去延宕的學業。她不久前才向粉絲分享研究所升學的消息，獲得滿滿祝福，未料卻成為最後近況，令人無限唏噓。

南韓 升學 YouTube

