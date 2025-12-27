我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

「川普級戰艦」是現代版「大和號」？挨批面子工程、恐成活靶

沉默多月 米倉涼子終於認了「住處遭搜索」曝神隱原因

娛樂新聞組╱綜合報導
米倉涼子於官網發聲明，證實住處遭搜查。(圖／采昌提供)
米倉涼子於官網發聲明，證實住處遭搜查。(圖／采昌提供)

日劇「派遣女醫X」系列奠定「日劇女王」地位的日本女星米倉涼子，透過官網正式發聲明，針對早前周刊報導「住處遭搜索」一事做出正面回應。米倉涼子不僅親證搜索屬實，更首度吐露這段時間銷聲匿跡的心路歷程。

據「噓！星聞」報導，米倉涼子在聲明中開門見山表示：「部分媒體報導關於搜查機關進入我家搜索一事，確為事實。」她解釋，事件發生後，在與律師團研議下，為了維持調查的公正性與全面配合司法程序，她選擇保持沉默，避免對外發布任何訊息，這也是為何近幾個月來，面對漫天的臆測與流言，她始終未曾露面的原因。

針對調查進度，米倉涼子表示：「雖然未來仍會持續配合，但就目前累積的合作程度來看，我認為現階段已告一段落。」雖然聲明中並未具體說明調查的性質與起因，但「告一段落」的說法，似乎在向外界傳達目前暫無立即性的法律風險。

米倉涼子今年9月開始接連傳出已排定的行程無預警取消，引發業界譁然。由於官方當時未給出明確理由，外界一度瘋傳她健康亮紅燈，甚至猜測她捲入重大糾紛。如今聲明證實了當時確實正處於司法搜查關鍵階段，這也解釋了為何她當時無法對外說明的苦衷。

面對外界擔心其健康狀況，米倉涼子在聲明中特別強調「身心狀況沒有問題」。她感性表示，儘管外界看法兩極，她仍對堅定支持她的粉絲與相關人士充滿感激，「我希望能帶著這份感謝，一點一滴地向前邁進，回歸初心，誠摯地面對每一項工作。」

儘管目前米倉涼子的後續活動安排尚未明朗，但她終於發聲，這分「認了搜索」的聲明，在網上引起熱論。不少支持者認為，一向給人強悍形象的「大門未知子」（米倉涼子代表作角色名），能如此坦然面對風暴實屬不易；也有部分網民對搜索原因仍持保留態度。

日劇 日本

上一則

「這輩子別想坐我車」…黃景瑜關車門太用力 被調侃到上熱搜

下一則

從霍元甲到小李飛刀 老戲骨港星高雄正反角色都入魂

延伸閱讀

「妳胸大幫舔」台男性騷同事後留提款卡求饒 還帶去日本玩賠罪

「妳胸大幫舔」台男性騷同事後留提款卡求饒 還帶去日本玩賠罪
日本群馬高速公路逾50車連環追撞釀1死26傷 事故畫面曝光

日本群馬高速公路逾50車連環追撞釀1死26傷 事故畫面曝光
日本群馬縣車禍 至少15輛車追撞

日本群馬縣車禍 至少15輛車追撞
日本明年度預算加碼晶片與AI 國家隊Rapidus獲編列1,500億日圓

日本明年度預算加碼晶片與AI 國家隊Rapidus獲編列1,500億日圓

熱門新聞

劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00
楊思敏因電影「新金瓶梅」受封「最美潘金蓮」。(本報資料照)

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

2025-12-22 20:54

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則