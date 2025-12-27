沉默多月 米倉涼子終於認了「住處遭搜索」曝神隱原因

米倉涼子於官網發聲明，證實住處遭搜查。(圖／采昌提供)

以日劇 「派遣女醫X」系列奠定「日劇女王」地位的日本 女星米倉涼子，透過官網正式發聲明，針對早前周刊報導「住處遭搜索」一事做出正面回應。米倉涼子不僅親證搜索屬實，更首度吐露這段時間銷聲匿跡的心路歷程。

據「噓！星聞」報導，米倉涼子在聲明中開門見山表示：「部分媒體報導關於搜查機關進入我家搜索一事，確為事實。」她解釋，事件發生後，在與律師團研議下，為了維持調查的公正性與全面配合司法程序，她選擇保持沉默，避免對外發布任何訊息，這也是為何近幾個月來，面對漫天的臆測與流言，她始終未曾露面的原因。

針對調查進度，米倉涼子表示：「雖然未來仍會持續配合，但就目前累積的合作程度來看，我認為現階段已告一段落。」雖然聲明中並未具體說明調查的性質與起因，但「告一段落」的說法，似乎在向外界傳達目前暫無立即性的法律風險。

米倉涼子今年9月開始接連傳出已排定的行程無預警取消，引發業界譁然。由於官方當時未給出明確理由，外界一度瘋傳她健康亮紅燈，甚至猜測她捲入重大糾紛。如今聲明證實了當時確實正處於司法搜查關鍵階段，這也解釋了為何她當時無法對外說明的苦衷。

面對外界擔心其健康狀況，米倉涼子在聲明中特別強調「身心狀況沒有問題」。她感性表示，儘管外界看法兩極，她仍對堅定支持她的粉絲與相關人士充滿感激，「我希望能帶著這份感謝，一點一滴地向前邁進，回歸初心，誠摯地面對每一項工作。」

儘管目前米倉涼子的後續活動安排尚未明朗，但她終於發聲，這分「認了搜索」的聲明，在網上引起熱論。不少支持者認為，一向給人強悍形象的「大門未知子」（米倉涼子代表作角色名），能如此坦然面對風暴實屬不易；也有部分網民對搜索原因仍持保留態度。