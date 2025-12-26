「不良一族尋愛記」開拍第2季 情侶現況曝光

Netflix 日本原創戀愛實境節目「不良一族尋愛記」正式宣布製作第二季，播出後迅速引發話題。（取材自Netflix官網）

由 Netflix 製作、引發熱烈討論的日本 戀愛實境節目「不良一族尋愛記」（ラヴ上等），日前於Netflix Japan官方YouTube 頻道進行了名為「全員大集合」的特別直播。節目中邀請到主持人MEGUMI、永野以及所有參與錄製的成員重聚一堂，不僅回顧了節目中的經典片段，更首度曝光了幾對情侶在離開節目後的真實交往現況。

據「噓！星聞」報導，在節目最終告白中成功配對的「Baby」（鈴木ユリア）與「小塚」（塚原舜哉），一直是觀眾關注的焦點。

在直播中，主持人永野問及兩人近況，小塚依舊保持帥氣本色，淡淡地回答：「就普通吧。」不過，當主持人MEGUMI進一步追問兩人見面的頻率與遠距離交往的細節時，小塚則坦言：「見面頻率不太固定，有時候很頻繁，有時候會隔比較久。」而Baby則露出燦爛笑容大方放閃，補充說道：「我們感情真的很好，而且每天都會聯絡。」證實節目結尾的甜蜜並非作秀。

相較於 Baby 這對的甜蜜，節目中另一對配對成功的情侶櫻井二世（Nisei Sakurai ）與雅莫（AMO あも）則呈現了截然不同的氣氛。

當永野詢問兩人的近況時，二世竟然在直播中語出驚人地自爆：「最近沒怎麼聯絡了…」此話一出，現場空氣一度凝結沉默，雅莫則在旁邊露出尷尬又不失禮貌的笑容。這番「過於誠實」的發言讓主持人永野也忍不住吐槽：「誠實到讓人覺得很有趣，但這展開也太令人意外了吧。」

「不良一族尋愛記」目前已宣布製作第二季，官方同步公開全新主視覺，只見夕陽映照下的海岸線入鏡，暗示第二季舞台將從山林校舍轉移至「海邊」，節目世界觀也將迎來大幅升級。