福原愛懷第3胎「第1次在日本生產」上了孕婦游泳課

福原愛。（取材自福原愛微博）

前日本 桌球名將福原愛 在接受日本媒體「女性 Seven」專訪時透露，已再婚並且懷孕了，即將迎接她的第3個孩子出生。根據日媒「女性自身」報導，福原愛是第一次在日本生產，不敢懈怠，參加了孕婦游泳課程，並與先生現身健身房。

友人透露：「福原愛從秋天左右開始，便前往東京都內一間運動健身房，參加孕婦游泳課程，她有時也會與A男一同現身健身房。」

「福原愛並非每次課程都固定出席，有時會來、有時缺席，情況不一。畢竟是在懷孕期間，身體狀況起伏也是難免的。」

報導指出，這間健身房深受演藝圈青睞，孕婦游泳課程每月4次，費用約2萬日圓，被視為面向名流族群的課程。

另據中央社報導，福原愛2016年與台灣桌球選手江宏傑 結婚，兩人育有一子一女，2018年福原愛宣布引退。然而在2021年1月，福原愛獨自返回日本，雙方開始就離婚展開訴訟。

同年3月，福原愛被媒體拍到與A男密會，當時對方仍在婚姻狀態，「不倫」疑雲迅速延燒。約4個月後，福原愛與江宏傑離婚成立，A男也在2021年11月與妻子離婚，兩人在福原愛的新居開始同居生活。其後，福原愛被A男前妻提起訴訟，要求總計1100萬日圓損害賠償，訴訟在2022年11月撤回。