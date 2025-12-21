申敏兒、金宇彬婚禮照曝光 愛情長跑10年 伴手禮有巧思

南韓人氣男星金宇彬與女友申敏兒20日在首爾新羅飯店完婚。(取材自Instagram@soyoobridal_official)

南韓 人氣男星金宇彬與女友申敏兒愛情長跑10年，於20日在首爾新羅飯店完婚，婚禮全程未對外公開，讓外界相當好奇這對明星夫妻的婚禮細節。直到22日，雙方所屬公司首度公開婚禮現場照片，甜蜜畫面曝光後，立刻引發粉絲熱烈討論。

▲ 影片來源：Instagram＠soyoobridal_official

照片可見，申敏兒勾著金宇彬的手一同步入會場，兩人神情幸福，宛如偶像劇情節般浪漫溫馨。婚禮場地以大量白色鮮花佈置，主舞台設計成華麗的鮮花拱門，天花板則懸掛高級水晶吊燈，整體氛圍典雅又夢幻。申敏兒身穿以白色花朵為主題的訂製禮服，細緻花飾鑲嵌全身，完美襯托她溫柔婉約的氣質，與新郎金宇彬相得益彰。

▲ 影片來源：Instagram＠soyoobridal_official（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

兩人從主舞台緩步走出，微笑向親友揮手致意，幸福模樣全被捕捉，現場氣氛溫暖感人。經紀公司表示，希望透過分享婚禮片段，向一路支持他們的粉絲表達感謝。

▲ 影片來源：Instagram＠soyoobridal_official（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

同時也有出席賓客在社群平台上分享新人準備的婚禮小禮，內容包括高級化妝品與香水套組，並附上親筆卡片，寫下「聖誕節 快樂」、「新年快樂」，以及「謝謝和我們一起度過珍貴的時光」等祝福語，展現新人細膩又貼心的一面。