金宇彬申敏兒大婚 捐3億韓元行善 D.O. 趕場 不惜往返2小時

記者李姿瑩／綜合報導
金宇彬(左)和申敏兒的婚紗照浪漫唯美。(取材自IG)
金宇彬(左)和申敏兒的婚紗照浪漫唯美。(取材自IG)

愛情長跑10年的南韓銀色情侶金宇彬與申敏兒，在首爾新羅酒店舉辦婚禮。婚禮司儀由金宇彬的摯友李光洙擔任，典禮僅邀請雙方家人及至親好友出席，並以非公開形式進行，在親友祝福下低調完成終身大事。

李炳憲、林周煥、金泰梨、嚴正花、李世榮、安普賢、南柱赫、柳海鎮、柳俊烈，以及天團BTS成員V（金泰亨）、王牌製作人羅PD等多位演藝圈好友到場祝賀，大家都高度配合保密，未有任何場內照片或影片流出。

婚禮原訂找來金宇彬摯友、EXO成員D.O.擔任婚禮歌手，無奈同一天EXO必須參加2025 MMA (Melon Music Award)頒獎典禮，行程撞期。外界原以為D.O.不得已只能缺席婚禮，沒想到D.O.仍舊從往返需2小時車程的高尺巨蛋趕往婚禮會場，排除萬難也要參加，讓粉絲們直呼：「真的很感人。」

他們的經紀公司20日在婚宴前公開新人的婚紗照，照片中的金宇彬與申敏兒洋溢著幸福笑容，開心地望向鏡頭，畫面浪漫唯美，瞬間吸引大批粉絲與網友湧入祝福。

經紀公司發文表示：「今天，演員申敏兒與金宇彬將舉行婚禮，衷心感謝大家在這對新人邁向人生珍貴起點時所給予的溫暖祝福與支持。未來，兩人也將持續以演員身分努力，透過更好的作品回饋大家的厚愛。」

此外，經紀公司也透露，金宇彬和申敏兒婚前仍熱心公益，今年年底共同向韓林燒傷基金會、首爾峨山醫院及「好朋友們（Good Neighbors）」等多個公益機構捐贈善款，總額達韓幣3億元（約20萬美元）。

申敏兒自2009年起投入公益活動至今已超過15年，她長期關注弱勢族群，特別是承受高額醫療費用負擔的燒傷患者，她皆默默提供實質援助；金宇彬則自2014年起開始匿名捐款，協助低收入青少年與小兒癌患者，並於森林大火等重大社會災害發生時，多次伸出援手。

申敏兒一路陪伴金宇彬抗癌，兩人多年來不僅在演藝事業上持續發光，也以低調行善的態度獲得外界的肯定，如今修成正果，喜訊獲得各界滿滿祝福。

