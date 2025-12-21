「愛情怎麼翻譯？」定檔 金宣虎追高允貞 福士蒼汰插一腳

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
Netflix 2026 年開年浪漫韓劇「愛情怎麼翻譯？」將於1月16日上線，由金宣虎、高允貞首度合作主演，攜手洪氏姊妹與導演柳英恩打造跨語言、跨文化的心動愛情故事。（圖／NETFLIXKR IG）
Netflix 2026 年開年浪漫韓劇「愛情怎麼翻譯？」將於1月16日上線，由金宣虎、高允貞首度合作主演，攜手洪氏姊妹與導演柳英恩打造跨語言、跨文化的心動愛情故事。（圖／NETFLIXKR IG）

隨著2026年的腳步臨近，Netflix率先釋出開年首部重磅韓劇「愛情怎麼翻譯？」（Can This Love Be Translated?）的最新動態。這部集結了「酒窩男神」金宣虎與「最美整形範本」高允貞的神仙級陣容，已正式定檔於1月16日全球首播。

噓！星聞報導，浪漫韓劇「愛情怎麼翻譯？」的故事核心圍繞著一對背景截然不同的男女展開。金宣虎飾演的「周浩鎮」是一位精通英、日、義等多國語言的天才口譯員，性格內斂且理性；而高允貞則化身為因演出殭屍片而暴紅、一躍成為國際焦點的頂尖女星「車茂熙」。

兩人因為工作關係緊密相依，浩鎮必須精準傳達茂熙的每一句話，但奇妙的是，這對男女對愛情的表達方式卻天差地遠。劇中標語「最難翻譯的，是你的語言」一語道破主旨：即便能跨越語言隔閡，心靈的同頻卻需要更長久的磨合與理解。

本劇的製作規模極具誠意，為了符合女主角「世界級巨星」的人設，劇組遠赴義大利、加拿大及日本等多國實地拍攝。預告中呈現的極光壯麗、古堡幽靜與遼闊湖泊，不僅提升了視覺饗宴，也加深了故事的異國浪漫氛圍。

此外，日劇男神福士蒼汰也驚喜加盟，這不僅是他在韓劇圈的首秀，更將成為浩鎮與茂熙之間的關鍵變數。預告片段中，福士蒼汰深情向女主角告白，而負責翻譯的金宣虎卻面露難色，這段「三角修羅場」與隨之而來的誤會，預料將成為劇中一大亮點。

除了演員卡司亮眼，幕後團隊同樣強大。本劇由曾打造「主君的太陽」、「德魯納酒店」與「還魂」等多部暴紅作的「洪氏姊妹」執筆，並由「紅丹心」導演柳英恩操刀。擅長細膩情感描寫與魔幻浪漫色彩的洪氏姊妹，此次回歸寫實又逗趣的都會愛情，令廣大粉絲高度期待。

韓劇 義大利 日劇

