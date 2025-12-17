我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

演活變態惡女代價大 金裕貞拍家暴戲 身心俱疲

記者李姿瑩╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
金裕貞在戲中因為家暴而人格扭曲。（圖／HBO MAX提供）
金裕貞在戲中因為家暴而人格扭曲。（圖／HBO MAX提供）

南韓女星金裕貞日前憑藉新劇「親愛的X」，在網路上掀起熱烈討論。她頂著絕美臉龐演活變態惡女「白雅珍」，用演技讓觀眾寒毛直立，但也因此吃足苦頭，尤其是被爸爸家暴的橋段，讓金裕貞拍到身心俱疲。

金裕貞受訪時表示，她之前就看過「親愛的X」原作漫畫，早就被故事情節吸引。經過和導演的討論，金裕貞相信彼此有共識能拍出一部引起當代觀眾共鳴的作品，因此點頭接演。

但角色難度遠比她想像更高，金裕貞坦言，一開始無法完全理解白雅珍，只能靠開拍後跟導演密切合作努力揣摩其心境，「但後來我意識到，我需要善加利用這種不確定性，因此開始更憑直覺地詮釋這個角色，根據當下的情緒飾演」。

因為角色心境過於陰暗，金裕貞透露需要強大的身心耐力，才能不讓自己被白雅珍一角所吞噬。她忘不了在第3集中被爸爸打個半死，「我們花了好幾天拍攝這場戲，拍到身心俱疲。當時我很難從角色的情緒裡抽離，我感到很害怕，但同時也感受到了最初引領我走上表演之路的那種強烈吸引力」。

金裕貞知道觀眾可能無法理解白雅珍的無情和欺騙，但她相信白雅珍其實是個被傷得很深的人，加上世人都會有缺陷，為了生存、達到目標，白雅珍才會不擇手段。

透過飾演白雅珍，金裕貞感受到同理心對人有多麼重要。無論觀眾喜不喜歡女主角，金裕貞覺得白雅珍的故事或許可以提醒所有人，任何行為都會產生後果。至於她會希望白雅珍走向成功還是失敗？金裕貞說：「我也沒有答案，我更希望觀眾能夠在看完之後，仔細反思這個故事，做出自己的判斷。」

家暴 南韓

上一則

觀影說劇╱「全家2」馬克華柏格嘆兒女長大 聖誕之旅難同聚

下一則

過世13年… 迪斯可天后唐娜莎曼 多首金曲入名人堂

延伸閱讀

台片「左撇子女孩」闖進奧斯卡15強 台灣首位女導演叩關成功

台片「左撇子女孩」闖進奧斯卡15強 台灣首位女導演叩關成功
舊金山、州府推新法 加強守護家暴受害者

舊金山、州府推新法 加強守護家暴受害者
強化保護令執法力道 舊金山與州府聯手守護家暴受害者

強化保護令執法力道 舊金山與州府聯手守護家暴受害者
同框「3任女友」好忙…朴寶劍與IU、金裕貞輪番領CP獎

同框「3任女友」好忙…朴寶劍與IU、金裕貞輪番領CP獎

熱門新聞

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

2025-12-13 21:19
賴佩霞（左一）的小女婿（右一）病重過世。(圖／尚時代文創娛樂提供)

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

2025-12-11 10:09

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友