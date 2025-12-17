演活變態惡女代價大 金裕貞拍家暴戲 身心俱疲

金裕貞在戲中因為家暴而人格扭曲。（圖／HBO MAX提供）

南韓 女星金裕貞日前憑藉新劇「親愛的X」，在網路上掀起熱烈討論。她頂著絕美臉龐演活變態惡女「白雅珍」，用演技讓觀眾寒毛直立，但也因此吃足苦頭，尤其是被爸爸家暴 的橋段，讓金裕貞拍到身心俱疲。

金裕貞受訪時表示，她之前就看過「親愛的X」原作漫畫，早就被故事情節吸引。經過和導演的討論，金裕貞相信彼此有共識能拍出一部引起當代觀眾共鳴的作品，因此點頭接演。

但角色難度遠比她想像更高，金裕貞坦言，一開始無法完全理解白雅珍，只能靠開拍後跟導演密切合作努力揣摩其心境，「但後來我意識到，我需要善加利用這種不確定性，因此開始更憑直覺地詮釋這個角色，根據當下的情緒飾演」。

因為角色心境過於陰暗，金裕貞透露需要強大的身心耐力，才能不讓自己被白雅珍一角所吞噬。她忘不了在第3集中被爸爸打個半死，「我們花了好幾天拍攝這場戲，拍到身心俱疲。當時我很難從角色的情緒裡抽離，我感到很害怕，但同時也感受到了最初引領我走上表演之路的那種強烈吸引力」。

金裕貞知道觀眾可能無法理解白雅珍的無情和欺騙，但她相信白雅珍其實是個被傷得很深的人，加上世人都會有缺陷，為了生存、達到目標，白雅珍才會不擇手段。

透過飾演白雅珍，金裕貞感受到同理心對人有多麼重要。無論觀眾喜不喜歡女主角，金裕貞覺得白雅珍的故事或許可以提醒所有人，任何行為都會產生後果。至於她會希望白雅珍走向成功還是失敗？金裕貞說：「我也沒有答案，我更希望觀眾能夠在看完之後，仔細反思這個故事，做出自己的判斷。」