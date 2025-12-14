因戲生情 少時Tiffany認愛「逆貧大叔」卞耀漢

Tiffany(右)和卞耀漢因戲生情。（取材自Instagram）

少女時代成員Tiffany被爆和演員卞耀漢戀愛ing，而且打算在明年秋天結婚。卞耀漢和Tiffany先後承認戀情，透過經紀公司大方證實：「兩位演員目前正以結婚為前提，認真地交往中。」

卞耀漢與Tiffany因合作Disney +「逆貧大叔」結緣，兩人都非常欣賞對方，卞耀漢把Tiffany當作英文老師，Tiffany則向卞耀漢學習演技，加上劇中有浪漫吻戲，還是Tiffany的螢幕初吻，加速他們假戲真做擦出愛火。

其實粉絲早就發現他們疑似帶著情侶戒，只是因為偶像們年紀老大不小，所以大家多半給予祝福。Tiffany為了慎重起見，特地發出手寫信認愛，公開自己是認真在談戀愛。

Tiffany表示：「我並沒有抱持著半途而廢或逃避的心態，而是以美好的心情，以結婚為前提，認真地與他交往。」Tiffany形容男友「是一位讓我能以正面、充滿希望的視角看待世界，並帶給我安全感的人」，字裡行間充滿對卞耀漢的愛意。

卞耀漢也同時公開手寫內容，表示遇見了珍貴、深愛的人，並希望未來彼此的笑容成為喜悅、悲傷化為成長，攜手走向人生下一階段。

面對韓媒曝光婚期，Tiffany坦言現在還沒有具體確定的行程或計畫，「但若之後有任何重要的決定，我一定會第一時間親自向粉絲們傳達」。她感謝粉絲們一直溫暖守護著她，未來在演藝活動上絕對不會鬆懈。