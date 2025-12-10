濱崎步澳門演唱會也吹了 研擬1方案補償粉絲

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
濱崎步澳門演唱會也取消了。（取材自Instagram）
繼上海演唱會被取消後，日本歌手濱崎步近日透過她的IG帳號宣布，原定明年1月10日在澳門舉辦的演唱會將取消。濱崎步提到，經她的經紀公司與主辦單位協商結果，因為「各種原因」，澳門場演唱會確定無法如期舉行。

中央社報導，濱崎步表示，上海公演後，如今再次給大家帶來「極大的悲傷和麻煩」。而對亞洲各地的粉絲，這次巡演沒能唱完最後一場就結束了，我們對此「感到非常的委屈，向TA（濱崎步粉絲的通稱）表達由衷的歉意」。

濱崎步說，正在研擬補償方案，針對購買她的上海、澳門演唱會門票的粉絲們，像是未來可優先取得她2026年巡演的門票。未來一定會再安排跟上海、澳門粉絲見面的機會。

她並表示，「請大家再給我一點時間，為了不辜負粉絲們的期望，我會盡力而為」。

濱崎步原定11月29日在上海舉行演唱會，但她在前一天宣布演唱會已被取消。隨後，她在29日深夜發文，表示「我們在昨天接到中止要求後，在沒有觀眾的狀態下，從第一首歌演出到安可曲之後，才離開會場」，「所有演出者、工作人員，都以與正式公演毫無差別、傾盡全力的心情，完成了這場演出」。

濱崎步11月30日接著透過IG帳號，一連發布九張她的「無人演唱會」照片，顯示服裝造型完整，現場燈光、紙花等舞台效果並未打折扣，且完整唱完原定所有曲目；但中國媒體12月1日突然發布一名賴姓攝影的聲明，號稱自己偷拍了濱崎步的彩排畫面並上傳，進而聲稱濱崎步「無人演唱會信息不實」，但中方此舉引發各界強烈質疑。

