「詐騙已成瘟疫」陸天娜提案 責成FBI牽頭聯邦各部會反詐

紐約「購屋之路」啟動 助零工族申請房貸購屋

上海場才被迫取消...濱崎步澳門最終場也無法公演 親致歉：感到遺憾

娛樂新聞組／即時報導
濱崎步宣布澳門最終場取消。（取材自IG／a.you）
中日關係緊張，日本天后濱崎步早前上海演唱會在舞台都已搭建好情況下被迫取消，她與團隊最終在無觀眾場館裡完整演出，成國際焦點，而她明年1月10日在澳門舉辦巡演最終場，9日也傳出「取消了」。

據「噓！星聞」報導，濱崎步剛剛透過IG限時動態，宣布明年1月10日澳門最終場取消，文中表示經過多次協調通知，最終仍因「諸多因素」，確定取消。

濱崎步IG全文

致一直支持濱崎步的各位：

今天必須向大家傳達一個十分痛心的消息。

原訂自 2024 年起、時隔約 16 年再次舉辦的亞洲巡演，並於 2025 年 6 月 14 日從香港公演重新啟動的

「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu –ep.Ⅱ–」，其最終場預定於 2026 年 1 月 10 日在澳門舉行，

但我們收到 avex 主辦方在多次協調後的通知，因諸多因素，最終確定取消。

對於無法如期再次在上海公演，並因此造成眾多粉絲的不便與困擾，我深感歉意。

同時，無法將大家一直支持的本次亞洲巡演完整地帶到最終場就被迫結束，

我與團隊成員們都感到無比遺憾。

向所有 TA 的粉絲們致上最深的歉意，

也向大家承諾，我一定會再創造能與你們見面的時光。

持有上海、澳門場次門票的粉絲們：

我們正在全力安排，讓大家能優先兌換 2026 年預定舉辦的新巡迴公演門票。

整個團隊目前都在努力作業中，請再給我們一些時間。

我們會全力避免讓大家的支持與期待落空。

濱崎步敬上

澳門 香港 日本

賣情懷也沒用？周星馳「鹿鼎記」內地重映 3天票房才74.8萬…

