上海場才被迫取消...濱崎步澳門最終場也無法公演 親致歉：感到遺憾
中日關係緊張，日本天后濱崎步早前上海演唱會在舞台都已搭建好情況下被迫取消，她與團隊最終在無觀眾場館裡完整演出，成國際焦點，而她明年1月10日在澳門舉辦巡演最終場，9日也傳出「取消了」。
據「噓！星聞」報導，濱崎步剛剛透過IG限時動態，宣布明年1月10日澳門最終場取消，文中表示經過多次協調通知，最終仍因「諸多因素」，確定取消。
濱崎步IG全文
致一直支持濱崎步的各位：
今天必須向大家傳達一個十分痛心的消息。
原訂自 2024 年起、時隔約 16 年再次舉辦的亞洲巡演，並於 2025 年 6 月 14 日從香港公演重新啟動的
「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu –ep.Ⅱ–」，其最終場預定於 2026 年 1 月 10 日在澳門舉行，
但我們收到 avex 主辦方在多次協調後的通知，因諸多因素，最終確定取消。
對於無法如期再次在上海公演，並因此造成眾多粉絲的不便與困擾，我深感歉意。
同時，無法將大家一直支持的本次亞洲巡演完整地帶到最終場就被迫結束，
我與團隊成員們都感到無比遺憾。
向所有 TA 的粉絲們致上最深的歉意，
也向大家承諾，我一定會再創造能與你們見面的時光。
持有上海、澳門場次門票的粉絲們：
我們正在全力安排，讓大家能優先兌換 2026 年預定舉辦的新巡迴公演門票。
整個團隊目前都在努力作業中，請再給我們一些時間。
我們會全力避免讓大家的支持與期待落空。
濱崎步敬上
