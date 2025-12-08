我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

金球獎入圍將公布「魔法壞女巫2」、趙婷「哈姆奈特」大熱門

曝光趙震雄犯罪史 韓媒Dispatch挨告「損害少年改過自新機會」

中央社／首爾8日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙震雄。（本報資料照片／記者王聰賢攝影）
趙震雄。（本報資料照片／記者王聰賢攝影）

南韓演員趙震雄日前被媒體爆出過往少年犯的背景，因此宣布退出演藝圈；一名律師今天表示已對率先報導的韓媒Dispatch提告，指控這則報導違反少年法，損害少年犯改過自新的機會。

韓聯社報導，法律事務所Hoin代表律師金敬浩7日已對最初報導趙震雄少年犯史的2名Dispatch記者提告，指控其違反南韓少年法第70條（禁止查詢、回應）。

金敬浩說明，少年法第70條嚴格禁止相關單位回應關於少年事件的查詢，但現在在網路上流傳的資料，很難讓人不懷疑是從法院內部流出，「記者或公務員透過內部相關人士取得被禁止的情報，這不叫採訪，而是打破法律保護網的犯罪行為」。

趙震雄日前被爆出少年時期涉及強盜、性侵等罪嫌，之後經紀公司Saram娛樂承認他「未成年時期有過錯誤的行為」，部分承認了報導內容，趙震雄也在6日宣布停止所有演藝活動。

但也有不少人為趙震雄發聲，認為少年法存在的意義就是為了讓不慎犯錯的未成年人改過自新。金敬浩也在個人社群網站上表示，社會好不容易決定給少年犯「重新開始的機會」，但相關資訊外流，可能成為終結一個人「社會性生命」的凶器。

金敬浩說，少年法並非用來掩蓋犯罪，而是為了幫助少年犯可以不帶烙印地回歸社會的社會協議；他也質疑：「挖掘30年前一個高中生的錯誤，真的是2025年的大眾所需要的知情權嗎？」

Dispatch則透過今天對趙震雄的後續報導回應了相關批評，一篇以「沒有犯罪能被遺忘」的焦點新聞中指出，給予少年犯機會並沒有錯，但趙震雄在少年時期犯下重罪後，有許多「第二次機會」，他很普通地上了大學、進入劇團，但卻仍犯下罪行，包括毆打劇團成員、酒駕等。

報導指出，許多藝人因為未經證實或難以證實的校園暴力指控停止演藝活動，酒駕亦如是，若趙震雄在2007年在電影界出道後酒駕的行為當時就被曝光，「他還會有機會演出正義的刑警嗎」？

報導也提到許多藝人因為在休息室抽菸、開球投得過猛、在選舉日穿著特定顏色服裝等等原因遭到大眾批評，要不要再給他們、給趙震雄機會，「是大眾要做的選擇」，「趙震雄沒有理由得到特殊待遇」。

南韓 社群網站

上一則

韓星趙震雄黑料不斷 導演、演員、經紀人全都被他揍

下一則

凱特溫絲蕾砲轟整形與減肥藥：年輕女生不懂什麼叫「真正的美」

延伸閱讀

韓星趙震雄引退「信號2」等10年恐腰斬 3條路都讓粉絲崩潰

韓星趙震雄引退「信號2」等10年恐腰斬 3條路都讓粉絲崩潰
趙震雄因黑歷史引退 他逆風挺：已受罰 別讓自己被活埋

趙震雄因黑歷史引退 他逆風挺：已受罰 別讓自己被活埋
震撼彈…混黑道背景遭起底 趙震雄宣布退出演藝圈

震撼彈…混黑道背景遭起底 趙震雄宣布退出演藝圈
「Signal信號」趙震雄道歉 認了「未成年犯罪」否認性侵

「Signal信號」趙震雄道歉 認了「未成年犯罪」否認性侵

熱門新聞

趙震雄出名後以正義硬漢形象深植人心。(摘自문화일보，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

2025-12-04 22:23
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
鮑正芳提到與女兒斷聯近30年。(記者王聰賢／攝影)

資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

2025-12-04 10:05
網傳爆料文。（取材自微博）

「90後女星和75後男演員一夜情」大瓜瘋傳 百餘人躺槍

2025-12-04 06:00
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20

超人氣

更多 >
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點