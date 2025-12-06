我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

憂H-1B身分 旅美3年華人身陷三困境決定回中國

疑與小甘迺迪有染「浮華世界」雜誌解聘女記者

韓星趙震雄引退「信號2」等10年恐腰斬 3條路都讓粉絲崩潰

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙震雄閃電退出演藝圈。圖為他今年7月赴台參加台北電影節。(本報資料照片／記者王聰賢攝影）
趙震雄閃電退出演藝圈。圖為他今年7月赴台參加台北電影節。(本報資料照片／記者王聰賢攝影）

韓星趙震雄承認自己未成年時曾犯下重大犯罪，並宣退出演藝圈，立即讓由其主演的 tvN大劇「信號2」陷入全面危機。根據「體育首爾」報導，該劇目前已完成100%拍攝，後期作業也正在進行中，但因涉及關鍵主演，無論重新剪輯或補拍皆被視為不可能。娛樂圈內部指出，劇組與製作單位正面臨前所未有的困境，「演員退出，但作品無法做任何調整」。

「信號2」是2016年大熱劇「信號」時隔10年的續作，由金銀姬編劇再度操刀，金憓秀、李帝勳與趙震雄全員回歸，被視為tvN20周年重點項目。趙震雄此次擔任推動劇情核心的「李材韓」刑警一角，戲分量最大。製作現場人士指出：「他不是可被替換的角色，而且是劇情中心。如果刪除或換角，整部劇必須重拍。」再加上金金憓秀、李帝勳等頂級演員檔期難以重整，以及劇組已投入巨額資金，業界普遍認為重新拍攝「不具現實性」。

目前劇組唯一的可能方案包括，如期播出、延後公開，或調整播出平台僅於OTT釋出，但所有選擇都伴隨巨大後果。如直接播出，恐遭輿論反彈；延期則將造成投資及廣告損益；改為 OTT獨播亦會削弱tvN周年企劃的象徵性。

粉絲長期期待續作，如今卻因主演醜聞而不確定是否能看到完結篇，網上甚至出現「等了10年卻遇到這件事」的嘆息，也有人認為播不播都讓人很痛苦。tvN目前正準備正式立場聲明，相關後續動向被業界視為韓劇史上罕見案例。

韓劇

上一則

香港大火「阿凡達3」在港延期上映 取消「火與燼」字樣

下一則

台灣封鎖小紅書 港星杜汶澤笑稱「本來就對紅色過敏」

延伸閱讀

AAA首度移師高雄 韓星雲集粉絲朝聖

AAA首度移師高雄 韓星雲集粉絲朝聖
震撼彈…混黑道背景遭起底 趙震雄宣布退出演藝圈

震撼彈…混黑道背景遭起底 趙震雄宣布退出演藝圈
「Signal信號」趙震雄道歉 認了「未成年犯罪」否認性侵

「Signal信號」趙震雄道歉 認了「未成年犯罪」否認性侵
認了加入黑道、否認性暴力 趙震雄聲明道歉：讓大家失望了

認了加入黑道、否認性暴力 趙震雄聲明道歉：讓大家失望了

熱門新聞

趙震雄出名後以正義硬漢形象深植人心。(摘自문화일보，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

2025-12-04 22:23
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
鮑正芳提到與女兒斷聯近30年。(記者王聰賢／攝影)

資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

2025-12-04 10:05
網傳爆料文。（取材自微博）

「90後女星和75後男演員一夜情」大瓜瘋傳 百餘人躺槍

2025-12-04 06:00

超人氣

更多 >
英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平
3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
資深顧客分享 去Trader Joe's要知道的10件挖寶秘訣

資深顧客分享 去Trader Joe's要知道的10件挖寶秘訣
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇