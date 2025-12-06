韓星趙震雄引退「信號2」等10年恐腰斬 3條路都讓粉絲崩潰

趙震雄閃電退出演藝圈。圖為他今年7月赴台參加台北電影節。(本報資料照片／記者王聰賢攝影）

韓星趙震雄承認自己未成年時曾犯下重大犯罪，並宣退出演藝圈，立即讓由其主演的 tvN大劇「信號2」陷入全面危機。根據「體育首爾」報導，該劇目前已完成100%拍攝，後期作業也正在進行中，但因涉及關鍵主演，無論重新剪輯或補拍皆被視為不可能。娛樂圈內部指出，劇組與製作單位正面臨前所未有的困境，「演員退出，但作品無法做任何調整」。

「信號2」是2016年大熱劇「信號」時隔10年的續作，由金銀姬編劇再度操刀，金憓秀、李帝勳與趙震雄全員回歸，被視為tvN20周年重點項目。趙震雄此次擔任推動劇情核心的「李材韓」刑警一角，戲分量最大。製作現場人士指出：「他不是可被替換的角色，而且是劇情中心。如果刪除或換角，整部劇必須重拍。」再加上金金憓秀、李帝勳等頂級演員檔期難以重整，以及劇組已投入巨額資金，業界普遍認為重新拍攝「不具現實性」。

目前劇組唯一的可能方案包括，如期播出、延後公開，或調整播出平台僅於OTT釋出，但所有選擇都伴隨巨大後果。如直接播出，恐遭輿論反彈；延期則將造成投資及廣告損益；改為 OTT獨播亦會削弱tvN周年企劃的象徵性。

粉絲長期期待續作，如今卻因主演醜聞而不確定是否能看到完結篇，網上甚至出現「等了10年卻遇到這件事」的嘆息，也有人認為播不播都讓人很痛苦。tvN目前正準備正式立場聲明，相關後續動向被業界視為韓劇 史上罕見案例。