K-POP第1人 南加大開「GD研究課程」 1學期4學分

南韓男星G-Dragon。（路透）

南加州大學 （USC）安納伯格傳播與新聞學院宣布，將在2026年春季推出一門以G-Dragon為核心的正式課程「COMM 400：Crooked Studies of K-pop : The Case of G-Dragon」。這門課屬於4學分課程，也讓G-Dragon成為首位在美國獲得專門學術課程的K-POP藝人。

USC透過官方Instagram公布這項消息，並標記 #GDRAGON、#GD 以及其官方帳號，引發大批粉絲與媒體的熱烈討論。這門課與耶魯 開設的Beyoncé課程、哈佛的Taylor Swift課程相呼應，象徵K-POP已正式跨入國際主流學術研究領域，也凸顯GD在文化、創意與產業影響力上的重要性。他的創作能量、潮流引領與突破性，被視為推動K-POP全球化的代表力量。

Galaxy Corporation執行長崔龍浩則表示，2026年適逢G-Dragon出道滿20周年，頂尖大學為他推出正式課程別具象徵意義，未來也會持續把「GD 的價值」推向全世界。