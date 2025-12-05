認了加入黑道、否認性暴力 趙震雄聲明道歉：讓大家失望了

趙震雄黑歷史遭起底。(摘自Newsen)

南韓 演藝圈這幾天接連傳出大咖藝人黑歷史遭起底，螢幕形象崩壞。韓媒「Dispatch」先踢爆搞笑藝人朴娜勑對多名經紀人職場霸凌，昨再曝光影帝趙震雄高中時曾加入幫派，涉嫌偷盜和性侵，改名換姓後才出道演戲。

趙震雄在青少年時期跟著黑道兄弟一起偷車，至少偷了3輛，一夥人無照駕駛後再破壞車輛丟棄。此外，他還涉嫌性侵，種種罪行讓他還沒念完高中就被送進少年感化院。

他刑期結束後出來改名換姓，出道後以父親的姓名和個資重新開始新的人生。因此關於「趙震雄」高中的相關信息幾乎找不到，僅能找到遭2所以上的學校強制轉學，外界只知道他在釜山土生土長，其他地方的生活經歷一概被抹除。

經過一天的沉澱，趙震雄的經紀公司Saram娛樂今天發出正式聲明，承認「經過向演員本人求證後，確實他曾在未成年時期做出不當行為」。但趙震雄方面並非對爆料照單全收，而是撇除涉嫌性侵，強調趙震雄與性暴力相關的行為無關。

Saram娛樂表示，報導內容提到的事情，距今已超過30年，要完全掌握當時的經過並不容易，而且相關法律程序也已結束，所以能坦白的有限。「演員在成年後也曾因判斷不周而造成外界擔憂，對此他本人非常沉重地接受並深刻反省」。

經紀公司也代趙震雄道歉：「對於因演員過去的過失而受到傷害及痛苦的所有人士，我們致上最真誠的歉意，同時也向支持趙震雄演員的所有人表示歉意，讓大家失望了。」

最後公司澄清，關於趙震雄以父親的名字作為藝名，並非為了可以隱瞞黑歷史，而是源自他想給自己提醒與決心，希望痛改前非後成為更好的人。