朴寶劍、IU現身高雄機場 粉絲擠到變形…男星坐輪椅入境

記者李姿瑩／即時報導
粉絲擠到不成人形。記者劉學聖/攝影
韓國娛樂圈盛事Asia Artist Awards(AAA亞洲明星盛典)明後兩天將在高雄世運主場館登場，傍晚朴寶劍、IU、Stray Kids、潤娥、金裕貞、佐藤健陸續抵達小港機場，粉絲尖叫聲一波大過一波，人潮多到機場寸步難行，除了粉絲擠到變形，連銀行換匯櫃台人員都站上椅子跟著看熱鬧。

惠利手上拿滿禮物卡片，還不忘要比愛心。記者劉學聖/攝影
IU比愛心。記者劉學聖/攝影
朴寶劍親切收下信件。記者劉學聖/攝影
繼惠利率先貼心收下粉絲的禮物和卡片後，親民的朴寶劍也主動走向粉絲，拿取大家爭相送上的卡片。IU則是請工作人員手上提著鳳梨酥，自己空出雙手跟粉絲揮手、比愛心，刻意放慢腳步讓粉絲都能看到她。粉絲也團結大喊「IU、IU、IU」，同時熱情迎接在「苦盡柑來遇見你」中的「銀明」姜有皙、「熟齡愛純」文素利。

文素利。記者劉學聖/攝影
人氣高漲的還有新人男團CORTIS，在台灣求學長大的成員趙雨凡被視為首度返鄉演出，一口台灣腔調的中文早就圈粉無數。現在聲勢正旺的Stray Kids則是意外地有成員坐輪椅入境，由機場工作人員協助推行。原來是成員Lee Know先前在香港的MAMA演出中不慎扭傷腳踝，目前傷勢未癒。粉絲也擔心他明天出席AAA是否不便，希望能如期看到偶像。

粉絲擠到水洩不通，櫃台人員也跟著看熱鬧。記者劉學聖/攝影
潤娥。記者劉學聖/攝影
李俊昊。記者劉學聖/攝影
金裕貞。記者劉學聖/攝影
