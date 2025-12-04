觀影說劇╱驀然回首真人版 是枝裕和執導：被原作打動

我的頻道

記者廖福生╱綜合報導
「驀然回首」前導海報房間版。（圖／車庫娛樂提供）
「驀然回首」前導海報房間版。（圖／車庫娛樂提供）

漫畫家藤本樹扣人心弦之作「驀然回首」（LOOK BACK）真人版電影，將由以「小偷家族」獲得坎城影展最高榮譽「金棕櫚獎」的是枝裕和導演執導。此外，「驀然回首」還請來知名攝影師濱田英明負責拍攝視覺照與劇照。

特別的是，是枝裕和導演在收到執導邀約前，就被「驀然回首」真切的故事所打動，據說他當時偶然在書店看到了這部作品，被封面的「背影」所吸引就買下來一口氣讀完了，是枝裕和導演表示：「藤本樹先生如果沒畫這部作品，應該就無法繼續前進吧，我深切地感受到那樣的心情。對我而言，『無人知曉的夏日清晨』就是那樣的作品。」

後來製作人小出大樹邀請是枝裕和導演執導「驀然回首」的真人版電影，與原作作者藤本樹見面後，是枝裕和導演表示：「一開始是希望能向藤本先生致謝，謝謝他讓這樣的作品誕生，感謝能讓我在同樣的時代遇見這部作品，但那天在回家的路上，我記得自己就下定決心覺得必須執導本作。」

藤本樹也透露「海街日記」是他看的第一部是枝裕和導演的電影，對於導演細膩的執導方式讚不絕口，他表示：「如果是枝導演能執導「驀然回首」，就什麼都不用多說了，我很期待。」

「驀然回首」故事敘述一心以成為漫畫家為目標的兩位少女「藤野」、「京本」之間青春動人的故事。真人版電影和原作相同，將與美麗的四季一同細膩地描繪兩位主角「藤野」、「京本」從小學時期以來這13年的歷程。此外，本作以「驀然回首」原作作者藤本樹的家鄉秋田縣仁賀保市為中心進行拍攝，獲得當地民眾熱心的協助，在電影中將可飽覽豐富的四季之景。

「驀然回首」前導海報雪地版。（圖／車庫娛樂提供）
「驀然回首」前導海報雪地版。（圖／車庫娛樂提供）
是枝裕和導演執導「驀然回首」真人電影版。（圖／車庫娛樂提供）
是枝裕和導演執導「驀然回首」真人電影版。（圖／車庫娛樂提供）

