美容師還原「0人演唱會」真相 濱崎步霸氣喊：我會持續前進

濱崎步上海演唱會日前遭臨時取消，她返回日本後首次露面霸氣喊「我會持續前進」。（取材自臉書）

濱崎步日前在上海的演唱會開唱前一天，無預警遭臨時取消，不過敬業的她仍是在沒有觀眾的情況下，演出完成這場演唱會，並且全程錄製，事後她也在社群貼出照片，不過中國方面則一直打壓聲稱是假新聞。已返回日本 的濱崎步更是直接發霸氣發文回應。

據「噓！星聞」報導，濱崎步參加日本富電視台的年末音樂特別節目「FNS歌謠祭」，在社群貼出照片曝光當晚的服裝造型，還霸氣寫下一句話「I keep moving forward, because I am ayu. （我會持續前進，因為我是Ayu）」，不少台灣網友都留言力挺她。

而這次濱崎步上海演唱會的隨行美容師高橋美香，對於中國方面一直指「0人演唱會」是假新聞，忍不住發文反駁，透露當時濱崎步低頭走上舞台，懇求全體成員讓她在即使沒有觀眾的情況下演出。對於這樣的情況，濱崎步是最感到遺憾的人，在準備開場時還悄悄落淚，但大家告訴她此刻不能哭，於是就強忍著淚水，大家齊心協力完成這場演出。化妝師很希望大家能看到濱崎步這場充滿對粉絲愛的現場表演。