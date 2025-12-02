「加油吧威基基」高媛熙宣布離婚 自曝當初根本「沒登記」

高媛熙突宣布離婚，「未登記婚姻」掀熱議。(取材自Instagram)

南韓 女星高媛熙日前透過經紀公司Ghost Studio宣布，已在今年初與企業家丈夫協議分開，結束兩年多的婚姻。由於兩人在2022年10月舉行婚禮後始終未進行結婚登記，因此離婚不需經過法律程序，僅以雙方同意的方式和平結束關係。經紀公司也呼籲外界尊重隱私，避免揣測與散布不實訊息。

「噓！星聞」報導，高媛熙於2022年生日後公開將在同年10月步入婚姻，當時婚禮以非公開形式舉辦，圈內好友金宣虎、孔升妍、琴世祿皆親自到場祝福。然而這段婚姻僅維持兩年便畫下句點，網上再度掀起對「未登記婚姻」的討論。對此，公司強調，她未來將全力回到演藝工作，目前正準備新作，希望以更成熟的姿態回應粉絲支持。

高媛熙今年31歲，2010年以廣告模特兒身分出道，2013年轉向戲劇圈後陸續演出「像星星一樣閃耀」、「最強快遞員」、「香水」、「加油吧威基基」、「歡迎來到王之國」等多部作品，累積不錯的知名度；近期演出TV朝鮮電視劇「因為沒有來生」（又譯「因為沒有下輩子」）中飾演主持人宋藝娜。