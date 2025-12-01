連8張專輯登告示牌 韓男團Stray Kids刷新K-POP紀錄

我的頻道

中央社／首爾1日專電
韓團Stray Kids。（美聯社）
韓團Stray Kids。（美聯社）

美國告示牌（Billboard）排行榜今天表示，韓團Stray Kids最新專輯Do It本周空降告示牌（Billboard 200）冠軍，連續8張專輯在告示牌登頂，刷新K-POP紀錄。

在流行天后泰勒絲（Taylor Swift）連續7周蟬聯告示牌冠軍之後，Stray Kids新專輯Do It空降榜首，成為他們繼ODDINARY、MAXIDENT、5-STAR、樂-STAR、ATE、HOP、KARMA等專輯後，第8張登上告示牌冠軍的專輯。

Stray Kids作為K-POP歌手專輯登上告示牌冠軍最多次的紀錄保持者，這次再次刷新K-POP史上紀錄。告示牌表示，Stray Kids也是2000年以來，本世紀奪冠最多次的組合。

Billboard 200是計算實體專輯等銷售量，與由串流播放次數、數位音源下載次數換算的專輯銷售量合計出的專輯單位（Album Units）排行榜，據韓聯社報導，Do It在這次排行版計算期間相當於賣出29萬5000張專輯，實體專輯銷售也以28萬6000張拿下專輯銷售排行榜冠軍。

據告示牌統計，Do It在推出首周就拿下今年度專輯單位銷售第7、實體銷量第4的出色成績。

Do It專輯中收錄2首主打歌Do It及DIVINE，以及3首收錄曲Holiday、Photobook及Do It（Festival Version）。

