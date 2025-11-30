我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

美4口之家年薪需14萬元 知名經理人拋「新貧窮線」掀熱議

韓MAMA典禮問卷將台港列「國籍」選項 主辦方急道歉澄清

記者黃雅慧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2025Mnet亞洲音樂頒獎禮（MAMA）28日至29日如期在香港舉行，周潤發頒獎給GD的畫面全網瘋傳。不過因問卷牽扯港台國籍風波，成為典禮的爭議插曲。（翻攝自Mnet）
2025Mnet亞洲音樂頒獎禮（MAMA）28日至29日如期在香港舉行，周潤發頒獎給GD的畫面全網瘋傳。不過因問卷牽扯港台國籍風波，成為典禮的爭議插曲。（翻攝自Mnet）

2025Mnet亞洲音樂頒獎禮（MAMA）28日至29日在香港舉行，這也是時隔七年再度於香港舉行。然而，現場問卷將香港、台灣列為「國籍」選項，引發大陸網友反彈。主辦方29日致歉稱， 上述錯誤是因該問卷未經過MAMA事前審核所致。

MAMA獎為南韓最具代表性、最權威的音樂頒獎典禮之一，自2010年起陸續在澳門、越南、日本等地舉辦。

MAMA於29日在官方微博用簡體和繁體發布聲明說，負責該問卷的機構已致歉並立即回收該問卷。MAMA AWARDS對此事深表遺憾，並予以鄭重致歉。

據了解，MAMA頒獎禮該現場觀眾進行互動問卷，當中的「國籍」選項中，將香港、台灣與主權國家並列被現場觀眾曝光後，引發中國網友強烈抗議，批評此舉是公然違反「一個中國」原則，挑戰中國領土完整的底線。

香港發生大火後，MAMA28日發布消息，決定繼續舉行音樂活動及現場直播，但取消紅毯環節。

另，港星周潤發（發哥）29日驚喜現身擔任壓軸頒獎嘉賓，哽咽為日前大埔宏福苑五級大火的死難者默哀，場面莊嚴肅穆，大批網民在社交平台討論，表示非常感動。

香港 澳門 周潤發

上一則

泰勒絲沒通知他訂婚 紅髮艾德：我們為此深聊了4小時

下一則

「怪奇物語」米莉憶剃光頭哭慘 諾亞哀嚎「我這裡一直很乾」

延伸閱讀

港男連署要求追究大火責任 遭以「煽動罪」逮捕

港男連署要求追究大火責任 遭以「煽動罪」逮捕
香港宏福苑大火奪128命 悼念人龍聽到陣陣啜泣聲

香港宏福苑大火奪128命 悼念人龍聽到陣陣啜泣聲
宏福苑大火港府挨轟 北京揚言嚴懲「以災亂港」

宏福苑大火港府挨轟 北京揚言嚴懲「以災亂港」
香港大火／印傭聞到燒焦味：我說失火雇主不信

香港大火／印傭聞到燒焦味：我說失火雇主不信

熱門新聞

秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

2025-11-28 22:32
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮
核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂

55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂