韓MAMA典禮問卷將台港列「國籍」選項 主辦方急道歉澄清

2025Mnet亞洲音樂頒獎禮（MAMA）28日至29日如期在香港舉行，周潤發頒獎給GD的畫面全網瘋傳。不過因問卷牽扯港台國籍風波，成為典禮的爭議插曲。（翻攝自Mnet）

2025Mnet亞洲音樂頒獎禮（MAMA）28日至29日在香港 舉行，這也是時隔七年再度於香港舉行。然而，現場問卷將香港、台灣列為「國籍」選項，引發大陸網友反彈。主辦方29日致歉稱， 上述錯誤是因該問卷未經過MAMA事前審核所致。

MAMA獎為南韓最具代表性、最權威的音樂頒獎典禮之一，自2010年起陸續在澳門 、越南、日本等地舉辦。

MAMA於29日在官方微博用簡體和繁體發布聲明說，負責該問卷的機構已致歉並立即回收該問卷。MAMA AWARDS對此事深表遺憾，並予以鄭重致歉。

據了解，MAMA頒獎禮該現場觀眾進行互動問卷，當中的「國籍」選項中，將香港、台灣與主權國家並列被現場觀眾曝光後，引發中國網友強烈抗議，批評此舉是公然違反「一個中國」原則，挑戰中國領土完整的底線。

香港發生大火後，MAMA28日發布消息，決定繼續舉行音樂活動及現場直播，但取消紅毯環節。

另，港星周潤發 （發哥）29日驚喜現身擔任壓軸頒獎嘉賓，哽咽為日前大埔宏福苑五級大火的死難者默哀，場面莊嚴肅穆，大批網民在社交平台討論，表示非常感動。