日影帝永瀨正敏為戲落髮 坦言「確實有點冷」

快訊

記者廖福生╱綜合報導
永瀨正敏此次為了成功演出北齋的大師風範，除了努力在拍攝前苦練繪畫，在自己的外型上也下足苦工。（圖／天馬行空提供）
永瀨正敏此次為了成功演出北齋的大師風範，除了努力在拍攝前苦練繪畫，在自己的外型上也下足苦工。（圖／天馬行空提供）

日本影帝永瀨正敏與長澤雅美合作新片「浮世繪女兒」，在片中詮釋一代傳奇繪畫大師葛飾北齋，除了努力在拍攝前苦練繪畫，在自己的外型上也下足苦工，還直接剃掉了自己的頭髮。

由於電影的時間跨度很大，隨著年齡的增長，北齋在外型上也有許多改變。永瀨正敏在研究文獻中北齋的形象時，當下就決定頭髮的部分要用自己的真髮呈現，「剃完頭髮後我很快就適應了自己的新造型，但是確實有點冷呢」。

此外，他也在許多細節上下足苦工，例如北齋由於總是埋首顏料之中，指甲縫總是沾染了許多顏料，永瀨正敏也如實呈現了這個部分，手指總是五顏六色。對此他也笑稱，「北齋會用手下去調配顏料，考量他的個性，我想他應該不會經常洗手。」

他坦言，現今讀到的許多關於北齋的故事大多是道聽塗說，不同研究者的解讀也各不相同，因此這次演出，唯一信奉的北齋形象，就是大森立嗣導演的劇本，全權依照劇本的指引，演繹北齋的傳奇人生。

歷史上對於葛飾北齋去世後，其女兒葛飾應為的行蹤充滿謎團。對此，飾演應為的長澤雅美表示，「我相信在父親離世後，應為應該仍幸福地生活著，持續努力繪畫創作，即使北齋不在她身邊，她也不會迷失自我。」

長澤雅美也進一步分享對葛飾父女關係的感想，「我們總是可以從父母身上學到很多東西。即使我們並非有意學習或教導，但就是會在生活中潛移默化地相受到影響。」她也感性表示：「應為很尊敬北齋，我對我的父母也有同樣的感覺，所以觀看北齋和阿榮的相處，也讓我想起了我的家人，意識到生活中那些微小的快樂。」

長澤雅美感性表示，觀看劇中北齋和阿榮的相處，讓她想起家人。（圖／天馬行空提供）
長澤雅美感性表示，觀看劇中北齋和阿榮的相處,讓她想起家人。（圖／天馬行空提供）

日本

