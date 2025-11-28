中日關係影響？演出前夕 濱崎步宣告上海演唱會取消：收到要求

我的頻道

中央社／東京28日專電
濱崎步27日透露已在上海。（取材自IG／a.you）
濱崎步27日透露已在上海。（取材自IG／a.you）

日本歌手濱崎步今天在Instagram宣布，原定明天舉行的上海演唱會將取消。她表示，已經完成舞台搭建，但今天上午突然接到中止演出要求，更遺憾的是無法對從世界各地聚集而來的粉絲親自當面道歉，感到十分遺憾。

濱崎步發布限時動態表示，「有關上海公演，我必須傳達一項遺憾的消息。如同以往的演出，這次由日本與中國的工作人員合計200人合作，花了5天在今天完成舞台搭建。然而，今天上午突然接到中止演出的要求。」

她表示，「我無意對於不了解的事務發表意見，但是為了濱崎步的舞台全力以赴的100名中國工作人員，還有從日本跨海而來的100名工作人員、舞者，以及樂隊成員，對於無法讓他們在正式舞台上演出，我深感抱歉。」

濱崎步指出，「更重要的是，無法在這個舞台拆除前，親自向來自全中國、日本，以及其他國家的1萬4000名TAs（Team Ayu縮寫，濱崎步粉絲名）當面道歉，這件事我到現在仍無法相信，也無法用言語形容。非常對不起。」

濱崎步昨天才更新IG限時動態，呼籲大家為香港火災祈禱，希望來上海看演唱會的歌迷盡量避免穿紅色衣服，並表示舉辦方會取消紅色的演出服裝與火焰特效。

濱崎步發文演唱會突遭取消。（取材自IG／a.you）
濱崎步發文演唱會突遭取消。（取材自IG／a.you）

