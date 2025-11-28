香港惡火 SM捐百萬港幣 濱崎步上海開唱不做這些事

日本天后濱崎步替香港宏福苑大火祈禱。（取材自Instagram）

香港宏福苑 公寓大火死傷慘重，明後兩天在香港啟德體育館登場的南韓音樂盛事MAMA頒獎典禮最終決定如期舉行，不過緊急修改表演內容。而日本 天后濱崎步除了替香港祈禱，並表示29日上海開唱「取消煙火效果、不穿紅色」。

韓娛樂龍頭「SM娛樂」在微博宣布捐出港幣100萬（約12.8萬美元）賑災，用於支持當地火災救援及後續過度安置、生活物資補給等工作。旗下女團「aespa」、男團「RIIZE」也跟進，分別捐出港幣50萬、25萬。 aespa捐出港幣50萬元。（取材自Instagram）

日本樂壇天后濱崎步今年6月啟動亞洲巡迴演唱會，第一站就到香港開唱，29日將到上海的東方體育中心開唱。

濱崎步也發文表達對香港火災的關心，她提到亞洲巡迴的開始就是在香港，而香港人一直也非常支持她，給她愛與鼓勵。為了展現尊重，她即將在12月19日舉行的上海演唱會取消紅色的衣物，還有各種火的演出特效，觀眾也請避免穿紅衣。

濱崎步表示，「我有件事想請TAs（粉絲名稱）配合，請盡量避免穿著紅色的服裝，我們也會取消舞台上的紅色服裝與火焰效果」，最後她再次為香港祈福。