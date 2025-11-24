李順載最後身影曝 拖病體首獲大獎「這輩子都受到照顧」

李順載最後一次露面是在跨年夜現身「KBS演技大賞」。(翻攝KBS，若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

南韓 「國民爺爺」李順載驚傳25日凌晨辭世，享耆壽91歲。他活躍於演藝圈半世紀，是南韓演藝圈最高齡的現役表演者，先前雖多次被外界關心健康狀況，但身邊友人皆否認他病況不佳。不料，他在本月16日剛喜迎91歲生日，短短數日後傳來離世消息，令各界深感不捨。

李順載橫跨戲劇、電影、舞台劇與綜藝，活躍於各大領域，深受大眾喜愛。年近90仍保持「現役最高齡」的敬業精神，他去年演出 KBS2 新情境喜劇「狗之聲」（개소리，暫譯）與舞台劇，不受年齡侷限持續突破自我，直到健康惡化、於去年10月暫停活動前，他一直是戲劇圈最有活力的長青樹。

李順載在2024「KBS 演技大賞」上，終於在出道70年後首度榮獲大賞，成為史上最高齡的大賞得主。該頒獎典禮於去年12月31日錄製，並於今年1月11日播出，成為他人生最後一次公開亮相。儘管當時身體狀況欠佳，仍堅持登台領獎，以消瘦身影握著麥克風，哽咽表示：「活得夠久，竟然能迎來這一天。」

當晚，李順載也以特有的直率語氣分享他對表演的深厚信念。他說：「能得到這麼美、這麼珍貴的獎項非常榮幸。過去大賞幾乎都由出演歷史人物的演員獲得，但只要演得好，不管年紀多大都該被肯定。這不是『功勞獎』，表演就應該以演技評價，而不是靠人氣或條件。」

李順載謙遜地表示：「這個獎不是頒給我個人的，『狗之聲』裡有很多狗狗，牠們都盡責地完成了自己的角色。為了拍攝這部劇，我們往返巨濟島超過20次；一輩子以來都受到觀眾太多照顧，也獲得太多幫助，真的非常感謝。」