10天前才過生日...「國民爺爺」李順載驚傳驟逝 享耆壽91歲

「國民爺爺」李順載驚傳25日凌晨辭世，享耆壽91歲。(取材自朝鮮日報，若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

南韓 「國民爺爺」李順載驚傳25日凌晨辭世，享耆壽91歲。他活躍於演藝圈半世紀，是南韓演藝圈最高齡的現役表演者，先前雖多次被外界關心健康狀況，但身邊友人皆否認他病況不佳。不料，他在本月16日剛喜迎91歲生日，短短數日後傳來離世消息，令各界深感不捨。

李順載更曾隨綜藝節目「花樣爺爺」來台出外景，所到之處都大受歡迎，也掀起長輩出國旅遊探險的風潮。根據「韓聯社」報導，家屬證實李順載於25日凌晨安詳辭世。即使年事已高，他近年仍保持嚴謹的自我管理，頻繁活躍於電視、電影與舞台劇領域，直到最近仍持續參與舞台劇排練，展現對表演工作的深厚熱情。

李順載 1934 年出生於咸鏡北道會寧，4歲時移居首爾。戶籍雖登記為1935年出生，但他本人多次在訪談中提到自己真正的出生年份為1934年。他自小隨祖父在南大門市場做生意，童年便經歷韓國光復；高中一年級時更遭遇韓戰動盪。

1956 年，李順載以電視劇「我要成人」正式出道，之後長期活躍於韓國影視圈。1965年，他成為 TBC 電視台第一期專屬演員，見證韓國電視產業的早期發展。他主演與客串的作品多達140部以上，甚至曾在最忙碌時一個月內同時演出超過30部作品，堪稱工作狂典範。

代表作包括「愛情是什麼」、「澡堂老闆家的男人們」等國民級電視劇，深受各世代觀眾喜愛。1992年，他更以民主自由黨身份當選第14屆國會議員，投入公共服務，卸任後重返演藝圈，並曾三度擔任韓國放送演技者協會會長。