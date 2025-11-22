孫藝真封后「像飄在雲端」甜曬與玄彬拍的人生四格

孫藝真是今年的青龍獎影后。（美聯社）

韓星孫藝真 憑著電影「徵人啟弒」二封青龍獎影后，她在社群媒體 補充未能說出口的得獎感言，並曬出與老公玄彬 的合體放閃照。

孫藝真在Instagram表示：「這幾天過得恍惚，像在雲端飄著一樣」，並說：「至今仍難以相信自己在青龍電影獎上同時獲得最佳女主角和人氣獎。」

她也表達對主演電影「徵人啟弒」的深厚情感。「這是我久違的電影作品，也是結婚後的首部復出作，讓我相當緊張，但因為有朴贊郁導演和李炳憲前輩同在，所以覺得只要努力跟上就好。」

孫藝真補充：「看完電影後，更加深刻感受到朴導演身在電影界是一件多麼值得感謝的事。」她也逐一點名合作演員並感性地說：「能幸運地獲得如此珍貴的獎項，我絕不會視為理所當然。今後會用更精采的演技回報大家。」

此外，她也公開了與玄彬拍攝的四格照片。由於婚後兩人鮮少公開合影，這組充滿溫馨氛圍的四格照立刻引發粉絲熱烈關注。

孫藝真身穿閃耀的銀色禮服，展現優雅氣質；玄彬則以黑色燕尾服搭配領結，散發經典紳士魅力。兩人肩並肩、手勾手，甚至擺出俏皮姿勢，展現自然默契與甜蜜氛圍。