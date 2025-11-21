陪伴走過罹癌低潮 36歲金宇彬、41歲申敏兒要結婚了

金宇彬(圖)與申敏兒在交往10年後決定結婚。（圖／Netflix提供）

36歲韓星金宇彬與41歲的申敏兒愛情長跑多年，她陪他歷經罹癌治療等低潮，如今2人修成正果，宣布結婚。

2人的經紀公司AM Entertainment表示：「想向大家傳達本公司旗下演員申敏兒與金宇彬的好消息。演員申敏兒與金宇彬以長久交往所建立的深厚信任為基礎，決定成為彼此的伴侶。」

聲明中也補充：「請大家為這兩位做出人生重要決定的演員，送上溫暖的祝福與支持。今後兩人也會作為演員本分，全力回應大家所給予的愛與關心。」

據中央社引述韓媒報導，演員金宇彬與申敏兒在交往10年後決定結婚，他們將於12月20日在首爾新羅酒店舉行非公開婚禮。

演藝圈相關人士透露，金宇彬與申敏兒目前只確定了婚禮會場與日期，祝歌、司儀等都尚未決定。因為他們希望安靜地舉行婚禮，預計僅邀請雙方家人、親戚與親近的朋友，以非公開方式進行。

報導指出，由於金宇彬與申敏兒都有作品拍攝與宣傳行程，加上希望盡可能安靜地舉行婚禮，因此只先確定日期與地點，接下來才會正式開始準備婚禮。