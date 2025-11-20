黑道喜劇片「誰想當老大」5天吸百萬人 張東健笑到不行

張東健現身「誰想當老大」試映會。(圖／采昌提供)

「誰想當老大」南韓 一上映便勢如破竹，憑靠趙宇鎮、鄭敬淏、朴智煥、李奎炯四位演技派男神的「黃金級默契」火速攻占票房冠軍。而黃雨瑟惠、鄭釉珍、高昌錫、李星民等實力派影星的加盟，更是讓全片火花四射、魅力翻倍；搭配「黑幫搶著不當老大」這個腦洞大開的劇情設定，讓觀眾一踏進戲院就笑到欲罷不能。

這也讓本片在韓上映短短五天，就迅速突破百萬觀影人次，接著更以驚人速度突破200萬人次，成為自2020年疫情 以來，10月檔最猛、衝最快的票房黑馬，更穩坐2025年度票房前五名，堪稱今年最「笑」傲影壇的話題之作。

不只媒體瘋狂按讚，就連南韓群星也在VIP首映會上笑到招架不住，紛紛成為推廣大使。禹棹煥大笑：「真的太有趣了！」柳演錫表示：「一定會為大家帶來笑聲。」張東健提醒：「千萬別掉以輕心，原以為平淡無奇的劇情，會突然讓你笑到不行！」朴炯植更直呼：「這是今年第一部讓我笑到捧肚子的電影。」無疑證明本片就是今年必看的爆笑喜劇傑作。

導演羅熙燦透露，他的創作目標不只是拍一部「好笑的電影」，更要把喜劇與動作揉合成一種全新的觀影體驗：「我運用動作元素，同時也融入喜劇元素，我從一開始就努力營造那種電影感，讓兩者完美融合，這也讓本片不僅是一部動作喜劇。」

而全片「黑幫成員拚命逃避當老大」這個最令人拍案叫絕的核心設定，其實就來自製作公司高層的天馬行空點子。導演回憶：「如果黑幫成員互相爭著不當老大會怎樣？這個想法讓我不由自主地笑了出來。就這樣，故事開始從固定模式中扭轉。」

「誰想當老大」在南韓締造驚人票房，不僅因為卡司精湛演出，更因為從媒體試映會起，就陸續獲得的爆棚級口碑狂推。媒體如Star News大讚：「每逢節日就會想看的喜劇電影！」南韓「每日經濟」稱其為「輕鬆愉快的爆米花電影！」