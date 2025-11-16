山下智久大啖珍奶 叮嚀粉絲：沒健身最好少喝

山下智久認真回答粉絲所有提問。（圖／HIGH HOPE提供）

山下智久日前在台北Legacy TERA一口氣舉辦3場見面會，從早上10時多一路忙到晚上8時，才消化完共3900名粉絲的熱情。他私下生活高度自律，向粉絲報告早上7時就起床去健身房和三溫暖，完成每日必做事項。

見面會上他重現經典名曲「擁抱我小姐」，全場粉絲歡聲雷動。但最吸引山下智久的還是台灣美食，他分享抵台後如願吃到牛肉麵，主辦單位趁著活動送上珍珠奶茶和小籠包，讓山下智久樂開懷，當場就吃得津津有味。

他還故意做出假動作，要把小籠包分送給台下觀眾，虛晃一招才故意說：「騙你們的啦！」他一邊喝著珍珠奶茶，一邊感嘆自己平常不太吃甜點，唯有珍奶是他會想在飯後來一杯的飲料。但他叮嚀粉絲：「你們沒有去健身，不可以喝太多，我今天有去所以可以喝。」

此外，山下智久也接受台灣小常識測驗，聽到粉絲拱他吃臭豆腐 ，山下智久笑說「需要勇氣」，最後他擋不住粉絲們的要求，只好承諾如果真的嘗試臭豆腐，一定會拍片跟他們報告。