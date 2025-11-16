我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

山下智久大啖珍奶 叮嚀粉絲：沒健身最好少喝

記者李姿瑩／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
山下智久認真回答粉絲所有提問。（圖／HIGH HOPE提供）
山下智久認真回答粉絲所有提問。（圖／HIGH HOPE提供）

山下智久日前在台北Legacy TERA一口氣舉辦3場見面會，從早上10時多一路忙到晚上8時，才消化完共3900名粉絲的熱情。他私下生活高度自律，向粉絲報告早上7時就起床去健身房和三溫暖，完成每日必做事項。

見面會上他重現經典名曲「擁抱我小姐」，全場粉絲歡聲雷動。但最吸引山下智久的還是台灣美食，他分享抵台後如願吃到牛肉麵，主辦單位趁著活動送上珍珠奶茶和小籠包，讓山下智久樂開懷，當場就吃得津津有味。

他還故意做出假動作，要把小籠包分送給台下觀眾，虛晃一招才故意說：「騙你們的啦！」他一邊喝著珍珠奶茶，一邊感嘆自己平常不太吃甜點，唯有珍奶是他會想在飯後來一杯的飲料。但他叮嚀粉絲：「你們沒有去健身，不可以喝太多，我今天有去所以可以喝。」

此外，山下智久也接受台灣小常識測驗，聽到粉絲拱他吃臭豆腐，山下智久笑說「需要勇氣」，最後他擋不住粉絲們的要求，只好承諾如果真的嘗試臭豆腐，一定會拍片跟他們報告。

日本「國寶級美男」八木勇征也訪台，接棒山下智久要與台灣粉絲相見歡。他是唱跳男團FANTASTICS from放浪一族的主唱，實力與外表兼具風靡萬千少女，松山機場湧入400名歌迷，甚至有人是從山下智久見面會後趕過來，不願錯過一睹東洋男神的機會。

八木勇征15日訪台，接棒山下智久與台灣粉絲相見歡。（記者林士傑／攝影）
八木勇征15日訪台，接棒山下智久與台灣粉絲相見歡。（記者林士傑／攝影）

豆腐 日本

上一則

脫上衣也沒用？李連杰被疑是複製人 網揪2疑點籲調查

下一則

息影12年 61歲關詠荷素顏見粉絲 張家輝讚老婆漂亮

延伸閱讀

山下智久飯後想「來杯珍奶」 親吐私下生活行程

山下智久飯後想「來杯珍奶」 親吐私下生活行程
台灣人有多貼心？山下智久致謝：尊重我和周杰倫的約會

台灣人有多貼心？山下智久致謝：尊重我和周杰倫的約會
浙麵館賣「水煮雞肉」有原因 老闆揉麵8年練成健美先生

浙麵館賣「水煮雞肉」有原因 老闆揉麵8年練成健美先生
稱不排斥赴中見習近平 黃國昌：賴清德可請珍奶、我不能請雞排？

稱不排斥赴中見習近平 黃國昌：賴清德可請珍奶、我不能請雞排？

熱門新聞

朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
吳亦凡。(圖／摘自微博)

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

2025-11-09 14:56
吳彥祖曬與妻子合照。（取材自微博）

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

2025-11-08 06:00
王祖賢現在在加拿大開設艾灸館。（取材自小紅書）

王祖賢引退20年真相曝光 王晶：被男友家人嫌棄 心碎隱居加拿大

2025-10-25 19:40
館長親自直播說明原委。圖／翻攝自YouTube

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

2025-11-15 13:32

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英